in coppa La Mediterranea frena e i quartieri restano in testa 

Turno di Coppa Italia per l’Over 50 dell’Msp, mentre si è giocata la dodicesima giornata Over con Masnata Chimici e Orione Selargius leader nei rispettivi gironi.

In vetta

I Quartieri/De Amicis guidano il girone A di Coppa Italia nonostante il turno di riposo: la Mediterranea infatti è stata bloccata dagli Amatori 4 Mori (0-0) mentre la Sulcitana supera l’Audax Frutti d’Oro per 2-1. Nel girone B la Okki Villanova allunga grazie all’1-0 sulla Moniaflor. Termina 2-2 tra Asd Nivea e Decimo.

Orione seconda

L’Orione vince (3-1 sulla Domel) e balza al secondo posto del girone A degli Over superando la Maccioni Marmi, sconfitta clamorosamente dalla Di. Fer. (3-2) nella giornata in cui la capolista Cooper Band ha riposato. Rallenta il Club (1-1 con gli Ingegneri) agganciato dai Resti Umani al terzo posto, questi ultimi vittoriosi sugli Amatori La Palma per 3-2. A metà classifica risalgono la Di. Fer. e la Sardachem (4-1 sulla Tielle). Successi anche per la SI. TI. sul Cral C.t.m. (2-1) e per il Poggio dei Pini sull’Aldebaran (4-0).

Nel girone B la Masnata Chimici (3-1 sulla Pol. Sestu) continua anche nel nuovo anno la sua corsa. Sono otto i punti di vantaggio sulle inseguitrici: la Campagnola (2-0 sul Cagliari 2007) mantiene il secondo posto, la Sinnai Conad è fermata dal Fileferru (2-1). Stecca anche La Vernice contro la Cigiesse (2-0), mentre conquistano tre punti preziosi in chiave playoff la De Amicis (2-0 sull’Ellas) e i Vigili del Fuoco (3-0 sulla Frama). L’unico pareggio (1-1) della dodicesima giornata del girone B lo firmano Car-Refinish e Avis Assemini, che guadagna il suo secondo punto stagionale.

