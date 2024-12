In coppa italia ride la tharros 

Tempo di Coppa Italia in Serie C e in Eccellenza femminile. La gara di ritorno tra Tharros e Torres premia le oristanesi, che accedono agli ottavi della competizione. In Eccellenza invece si è disputata la prima giornata nei tre gironi. Vincono Caprera, Maracalagonis e Audax.

Avanti

Dopo l’1-1 dell’andata a Sassari la Tharros regola la Torres per 4-0 e supera il turno di Coppa Italia di categoria. La squadra biancorossa torna al successo: mancava da tre mesi. La quaterna nel derby porta le firme di capitan Casula, Parascandolo, Marras e Tola. Il 2 marzo appuntamento con gli ottavi di finale, il campionato invece riprende il 12 gennaio con la penultima di andata.

Tre successi

In Eccellenza il big match del girone A tra Caprera e Real Sun Service si è risolto con il successo di misura delle isolane: decide una rete di Gasmi. Nel secondo turno, a gennaio, le biancoverdi saranno ospiti dell’Atletico Uri mentre il Real Sun Service riposerà.

La sfida del girone B ha messo di fronte Maracalagonis e Selargius: le padrone di casa di Betti Secci si impongono sulle selargine 5-0 grazie alle reti di Mallus, Tului, Marci, Maion e capitan Picciau. Le maresi riposeranno nel prossimo turno, mentre le granata riceveranno il Tortolì. Nel girone C infine la Pgs Audax Frutti d’Oro, nell’anticipo di sabato, ha sconfitto la Gioventù Assemini: 6-1 il finale con le doppiette di Manca e Serra e i gol di Casti e Bosco. Di Scanu la rete della bandiera per le ospiti. Ha riposato il Castello Cagliari, che nel prossimo turno del 12 gennaio esordirà in trasferta contro le asseminesi. Il 15 e 16 febbraio il terzo turno. Accederanno alle semifinali le squadre vincenti di ogni girone più la migliore seconda tra i tre gironi.

Il format

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre varrà la classifica avulsa. Le due semifinali si disputeranno in gara secca su campo neutro: gli abbinamenti verranno stabiliti con un sorteggio, con l’unica limitazione in base alla quale le due squadre che si dovessero qualificare dallo stesso girone non si potranno incontrare in semifinale.

Accederanno alla finale le squadre che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno ed eventualmente, perdurando il risultato di parità anche al 120’, si andrà avanti con i calci di rigore.

