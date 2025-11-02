VaiOnline
Serie C1 maschile
03 novembre 2025 alle 00:05

in coppa italia cinque qualificate per i quarti 

Coppa Italia di C1 protagonista nel primo weekend di novembre. In campo le formazioni del massimo campionato regionale per l’ultima giornata della fase a gironi.

Hanno strappato il pass per i quarti Villacidrese e C’è Chi Ciak nel girone B, Domus Perdaxius e Decimo nel C. Per il girone A bisogna aspettare la sfida di domani tra l’Ichnos Sassari, già qualificato, e la Fanni Sassari. La Villacidrese è passata da prima in classifica nel girone B grazie al 4-3 interno sul C’è Chi Ciak con i gol di Mura, Marongiu e Murtinu, oltre a un’autorete. L’Oristanese ha battuto 9-3 in trasferta il Futsal 4 Mori Villasor e spera di andare avanti come una delle migliori terze.

Nel girone C successo e primo posto per il Domus Perdaxius grazie al 4-3 sul Cus Cagliari firmato dalla doppietta di Santus e dai centri di Trincas e Tatti. Seconda posizione per il Decimo col 2-1 interno sull’Atletico Sestu. Nel girone A lo ZB Iron Bridge batte 4-1 l’Alghero e attende la sfida di domani tra Ichnos e Fanni per conoscere il proprio destino.

In C2

In Serie C2 classifica corta dopo cinque giornate. Il colpo è della Mediterranea con il 5-4 sul campo del Gonnesa che interrompe l’imbattibilità dell’ex capolista. Vittorie interne per il Portoscuso (4-2 alla Dym), il Sarfut (6-1 al Cus Sassari) e la seconda squadra del Monastir (7-4 al Malasainas). Sorride anche l’Uta con il 2-1 sul San Pio X, mentre Parco Cross Città di Serrenti e Virtus San Sperate pareggiano 3-3. Chiude il posticipo Babylon-Sibiola Serdiana.

