In Consiglio volano gli stracci 

«Le questioni politiche sono nelle mani del sindaco - dice Ignazio Locci - che non deve alcuna spiegazione all’opposizione o al Pd sulle deleghe che può dare e togliere a sua discrezione. Per me è sbagliato che il segretario del Pd faccia apprezzamenti di competenze su un assessore. Gala ha sbagliato a dire che Roberta Serrenti non ha determinate competenze e a mio parere, dire questo di una donna assume un significato sessista. Ho stigmatizzato il fatto che non ha pesato le parole e ha usato termini sconvenienti verso una donna».

Volano gli stracci e non si placano le polemiche dopo la "rinomina” di Roberta Serrenti ad assessore.

Il sindaco Ignazio Locci accusa di sessismo il segretario cittadino del Pd Mariano Gala che respinge con decisione al mittente e accusa il primo cittadino di voler spostare l’attenzion dei cittadini.

Il sindaco

Il segretario

Mariano Gala, alle accuse di sessismo non ci sta e pone davanti a tutti il suo vissuto, da insegnante e da allenatore, nonché da dirigente sportivo. «La malizia sta sempre e solo negli occhi di chi guarda. Le accuse di sessismo che mi sono state rivolte dal sindaco Locci, cadono di fronte a tutta la mia vita, professionale e familiare, compreso tutto il tempo che abbiamo dedicato a chiedergli di nominare una donna in giunta per riequilibrare la disparità di gener. Per tutta risposta, ha dato vita a una accusa sui social che non mi appartiene. Risponda invece su quale dei due Locci ha ragione: quello che ha detto che nel corso dei primi mesi del mandato amministrativo sono emerse importanti problematiche tra le modalità operative dell’assessore nell’esercizio delle rispettive attività delegate tali da compromettere i presupposti fiduciari posti a base della sua nomina ad assessore di questo comune oppure quello che oggi l’ha rinominata? Che cosa è successo in soli quattro mesi?».Tra domande, accuse e risposte, l’assessora è già al lavoro. «Mantengo i piedi ben saldi a terra e mi oriento al futuro con una visione lungimirante - dice Roberta Serrenti - penso solo ed esclusivamente a quanto lavoro c’è da svolgere per aumentare la competitività turistica, diversificare l'offerta attraverso le peculiarità delle nostre produzioni e migliorare la governance del settore».

