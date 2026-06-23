In Consiglio volano gli stracci, trema la Giunta 

Seduta infuocata lunedì sera in Consiglio comunale ad Assemini. All’ordine del giorno la ratifica di tre variazioni di bilancio approvate d’urgenza dalla Giunta. Ma l’Aula si è trasformata in un campo di battaglia politico, mettendo a nudo una coalizione di governo totalmente spaccata. Resisterà la Giunta a questo nuovo terremoto? A guidare l’attacco più duro, infatti, non è stata l’opposizione, ma i consiglieri della stessa maggioranza: Maria Ciaccio e Sandro Picciau. Una vera e propria sfiducia interna.

Il progetto “Tulis”

Il caso più clamoroso riguarda la prima variazione sul progetto linguistico regionale Tulis (un fondo da quasi 200mila euro). Il 26 febbraio il Consiglio approvava il bilancio preventivo e l’assessorato alla Cultura non inseriva un euro per il progetto. Il giorno dopo, il 27 febbraio, gli uffici pubblicavano un bando di gara lampo su SardegnaCat che scadeva dopo soli 5 giorni, weekend compreso. Il risultato? Concorrenza azzerata e partecipazione di un’unica associazione, la “Sa Bertula Antiga”. Dopo tanta fretta, però, le carte restano ferme in un cassetto per 52 giorni prima dell’assegnazione. Occasione ghiotta per un attacco congiunto opposizione-maggioranza all’assessora Jessica Mostallino per la sua «totale latitanza» e per non aver mai informato la commissione Cultura.

Il tempo delle delibere

Ciaccio ha esordito demolendo la gestione dell’assessorato alla Cultura e criticando la mancanza di trasparenza. Portare le delibere a meno di 24 ore dalla scadenza dei termini è, per la consigliera, «inaccettabile». Le sue parole in Aula sono state pesantissime: «La lealtà politica di questa maggioranza viene usata come scudo umano per coprire i ritardi e le mancanze di programmazione di un assessorato. C’è un’indagine di mercato con una scadenza di soli cinque giorni, incluso il fine settimana: azzeramento della concorrenza».E avverte: «La nostra disponibilità e il senso di responsabilità non possono tradursi continuamente in cambiali in bianco».

La programmazione

Ancora più spietato l’intervento dell’altro consigliere di maggioranza, Picciau, che ha messo a nudo gli errori materiali nei conteggi matematici, le delibere approvate senza la responsabile finanziaria e il pasticcio dei 60mila euro stanziati d’urgenza per l’evento “Un mare di musica” a rassegna già conclusa. Picciau ha dichiarato: «Questa non è programmazione, è una rincorsa continua agli errori. Stiamo di fatto ratificando una variazione d’urgenza per un evento che si è già concluso, gestito con una tempistica amministrativa imbarazzante e pericolosa sotto il profilo contabile».Per lui la delibera di Giunta non è un atto d’urgenza ma, piuttosto, «un monumento al fallimento della programmazione culturale di questa maggioranza». Il clima è precipitato quando è stata chiesta una sospensione di 5 minuti (diventati 30) per tentare un chiarimento interno tra i gruppi di maggioranza. Il risultato? Astensione sul voto della prima variazione («Per evitare, almeno stavolta, che l’Ente piombasse nel caos») e successiva fuga dall’Aula di Ciaccio. Ad astenersi anche il presidente del Consiglio Alberto Nioi e tutta la minoranza.

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