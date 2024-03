In Consiglio tra assenze e polemiche 

Il clima festivo non è servito a stemperare le tensioni in consiglio comunale. Anche ieri sera in Aula non sono mancate le schermaglie tra maggioranza e opposizione.

La seduta convocata per le 17 è iniziata con tre assenze. Come annunciato nei giorni scorsi i consiglieri Niside Muscas, Sabrina Stara e Stefano Demontis non si sono presentati nonostante all’ordine del giorno fossero previste una loro interrogazione e due mozioni. I tre consiglieri erano contrari alla convocazione dell’assemblea durante la settimana santa: «Non c’era alcuna urgenza – hanno ribadito – di tornare in Aula proprio in occasione del giovedì santo».

I punti rinviati

Come da loro richiesto i tre punti all’ordine del giorno sono stati rimandati al prossimo incontro. L’interrogazione non discussa riguarda la situazione di degrado in via Carmine e le carenze della segnaletica nelle strade del centro abitato. Le mozioni invece sono relative alla proposta della modifica del regolamento del consiglio comunale con la costituzione dei gruppi consiliari e l’attivazione del servizio veterinario convenzionato. Durante il Consiglio si è parlato anche di ordine pubblico. «Ribadisco – ha detto Ignazio Pireddu – la necessità di potenziare i controlli del territorio nelle ore notturne». Lo stesso consigliere ha segnalato disagi e pericoli nel cimitero in caso di piogge. Diego Corrias ha invece chiesto spiegazioni «sulla mancata partecipazione all’avviso pubblico che prevedeva nuove assunzioni per gli enti territoriali del Sud» che, vista la carenza di personale, avrebbe fatto comodo. Corrias ha presentato inoltre una mozione per chiedere l’istituzione dell’infermiere scolastico, bocciata dal consiglio in mezzo al malcontento.

Le segnalazioni

Rachele Garau ha chiesto chiarimenti sulla mancata adesione a Monumenti aperti e ha trovato risposta dall’assessora Jessica Mostallino che parla di «scelta, non dimenticanza». Diverse le segnalazioni: carenza di posti auto in città, abbattimento delle barriere architettoniche e di creare un piano del traffico. E ancora le urgenze di chiarire i criteri di assegnazione di contributi per le associazioni di protezione civile e di rinnovare l’appalto del servizio di igiene urbana previa consultazione della cittadinanza.

Il battibecco

In Aula si è discusso anche delle modifiche al regolamento per la gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti (l’ecocentro nella via Sulcitana) e di quelle allo statuto dell’Aicc (Associazione italiana città della ceramica). Durante il Consiglio c’è stato anche uno scambio di battute tra Ignazio Pireddu e l’assessore Marcello Malloru.

RIPRODUZIONE RISERVATA