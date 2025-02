In Consiglio spunta il “Gruppo civico” 

Dopo soli otto mesi dalle ultime elezioni comunali, si trasforma la geografia del Consiglio. In seno alla maggioranza che sostiene Alfonso Marras, dopo la costituzione del gruppo di Forza Italia che comprende dieci esponenti compreso il sindaco e tutti gli assessori, due consigliere elette nella lista “Bosa cambia”, pur continuando a far parte della maggioranza, hanno formato il “Gruppo civico”.

Ne fanno parte Maria Giovanna Campus (capogruppo) e Daniela Brundu. Quest'ultima conferma però di rappresentare il Partito sardo d’Azione. Intanto, anche il neo segretario provinciale di Forza Italia, Giovanni Mascia, interviene sulla costituzione del gruppo consiliare. «Questo momento – afferma - segna l'inizio di un nuovo capitolo, ricco di opportunità e responsabilità. Ci sono da affrontare le sfide che attendono la città e costruire un futuro migliore per Bosa. insieme alla segreteria provinciale, siamo pronti a lavorare a fianco degli amministratori per il bene dell'intera comunità». ( s. c. )

