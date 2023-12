In Consiglio si parlerà di via Dettori 

Oggi, alle 18, in Consiglio comunale si tornerà a discutere di via Dettori. All’Ordine del giorno la proposta di deliberazione per “Lavori di somma urgenza per dissesti statici nel tratto urbano della via Dettori fase 2 constatazione della persistenza della somma urgenza, indagini finalizzate alla individuazione delle cause dei dissesti e proposta al consiglio di riconoscimento di debito fuori bilancio”.

E da quasi un anno che la strada del quartiere marina è stata chiusa nel tratto tra piazzetta Savoia e piazza Aramu. Il 7 gennaio una sere di cedimenti costrinsero i tecnici della Protezione civile a dichiarare “zona rossa” l’area impedendo l’accesso a chiunque, residenti e commercianti.

Da allora è stato un susseguirsi di perizie, carte da bollo e rimpalli di responsabilità che, per il momento, non hanno portato a niente lasciando nella disperazione i proprietari degli immobili e i gestori delle attività.

