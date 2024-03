In Consiglio si parlerà del Puc 

Puc e zone di espansione tornano in Consiglio comunale lunedì prossimo. Oggi la presidente del Consiglio Elisabetta Melis dovrebbe firmare la convocazione dell’assemblea. Previsto un tavolo di chiarimento sollecitato nell’ultima seduta, dal consigliere Sebastiano Ghironi. Nel frattempo c’è stata anche una richiesta di accesso agli atti presentata dal consigliere Gianluca Mudu, «per capire quello che stato fatto in questi anni nello studio del documento urbanistico e quello che c’è ancora da fare per arrivare all’approvazione».

In sostanza c’è da ridimensionare le zone C di espansione dagli attuali 600 mila a 160 mila metri quadrati. Prevista comunque la individuazione delle zone C1, C2 e C3, contigue e intercluse all’abitato dove sarà possibile edificare. (r. s.)

