In Consiglio si parla di Imu e di bilancio 

Due punti all’ordine del giorno e tante domande aperte: il Consiglio comunale è stato convocato per venerdì 29 novembre alle 9, con sul tavolo temi cruciali. Da un lato, la variazione al bilancio di previsione 2024/2026, che definirà i nuovi equilibri finanziari del Comune; dall’altro, l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni Imu per il 2025, un tema mai privo di polemiche.

Ma al di là dei tecnicismi amministrativi, il dibattito si preannuncia acceso. La variazione al bilancio, infatti, rappresenta il momento chiave per ridisegnare priorità e risorse in una fase storica complessa, mentre l’Imu resta l’argomento più delicato e caldo.Il presidente del Consiglio, Gino Emanuele Melis, ha invitato i responsabili dei settori competenti a partecipare alla seduta per offrire spiegazioni e garantire trasparenza, ma la vera sfida sarà trovare un punto d’incontro tra maggioranza e opposizione.

