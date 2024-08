In Consiglio si litiga sull’asilo nido 

Ampliamento in viste per il nido comunale “Rosa Parks” le cui iscrizioni sono in continuo aumento (è tra i pochi ad accettare iscrizioni di bimbi anche di pochi mesi) anche per via dell’assorbimento di una parte dei 60 iscritti ad una scuola paritaria di Domusnovas che ha chiuso per un anno. Ieri in consiglio comunale è stato approvato l’ampliamento che prevede, tra l’altro, l’utilizzo di un’ulteriore aula finora in uso alla scuola elementare (i due plessi sono nello stesso edificio). Si dovrebbero così soddisfare le richieste che secondo la graduatoria degli ammessi sono ora in tutto 46. In minoranza 4 astensioni ed il voto a favore di Fabio Secci.

Il dibattito

Rita Caboni ha chiesto conto «dell’indagine fatta per conteggiare il fabbisogno dell’asilo» mentre lo stesso Secci ha domandato «come si intendano gestire le alte spese dopo il 2025 quando cesserà il finanziamento regionale di 200 mila» ed anche «quando verrà apposta la prima pietra del polo didattico Ilaria Alpi, il cui progetto è partito 4 anni fa». Franco Porcu ha parlato di «spazio sottratto alla scuola elementare» e ha chiesto «a cosa servirà l’ampliamento nel caso di calo delle iscrizioni». Compatta la replica della maggioranza. «Dalla creazione nel 2019 - ha detto la sindaca Debora Porrà - questo è il secondo ampliamento per via di adesioni sempre più massicce anche da comuni lontani e della nostra natalità in aumento, con 9 nuovi nati solo ad agosto. Non si toglie alcuno spazio alla scuola elementare che dispone di 2 piani per 6 classi in tutto. L’ampliamento è utile in ogni caso». Di «passaggio fatto in accordo con la dirigenza scolastica» ha parlato l’assessora alla Pubblica Istruzione Sara Cambula mentre il collega dei Servizi Sociali Marco Mandis ha ricordato che «l’asilo è nato senza supporto della Regione e il fatto che abbia poi ricevuto 200 mila euro e che ci si iscriva anche da altri comuni, è un vanto che prova la bontà del servizio». Riguardo al polo didattico Ilaria Alpi la sindaca ha garantito «entro la fine del 2024 l’acquisizione del terreno individuato da parte dell’Inail che lo gestirà per 30 anni a costo zero per Villamassargia. Non mi sembra poco: l’obiettivo è l’agrinido con metodologia Montessori che sarà una rivoluzione per Villamassargia e tutto il territorio».

