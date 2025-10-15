VaiOnline
San Gavino.
16 ottobre 2025 alle 00:12

In Consiglio si litiga sulla viabilità 

Nelle strade del paese sono in corso gli interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale, ma non mancano le polemiche sui lavori sollevati dai consiglieri di minoranza Nicola Ennas e Angela Canargiu. «Sono stati fatti grandi proclami e grandi vanti per il rifacimento di una salita d'ingresso in via Roma programmata da tempo - denunciano i due esponenti dell'opposizione - mentre sono bastate alcune ore di pioggia per mettere in luce l’ennesima incompiuta dell’utopico programma elettorale. Così il piazzale sterrato che costeggia il liceo delle scienze umane e linguistico Marconi-Lussu e la scuola primaria con il tempo pieno di via Paganini si presenta pieno di fango ed enormi pozzanghere».

Il sindaco

«È assurdo e quasi imbarazzante – replica il sindaco Stefano Altea – essere accusati da chi ha amministrato per 10 anni e ha avuto la delega ai Lavori pubblici (il consigliere Nicola Ennas, candidato sindaco della lista San Gavino al Centro) per questo intervento sulla via Paganini quando la giunta attuale è insediata da poco più di un anno. Inoltre da cinque anni non si effettuava un lavoro così diffuso di tracciamento della segnaletica orizzontale. Gli interventi hanno coinvolto le arterie più trafficate e critiche del paese: viale Trieste, via Dante, Via Roma, via Cagliari, via Convento, via Trento, Via Torino, via Paganini, solo per citarne alcune. C'è tanto lavoro ancora da fare ma la sicurezza per i pedoni e mezzi passa anche tramite questi piccoli, quanto essenziali, interventi».

Le strade

Inoltre ora l’amministrazione per asfaltare le strade spenderà 150mila euro dell’avanzo di amministrazione applicato negli scorsi consigli. Anche questi interventi serviranno a risolvere alcune delle criticità più rilevanti in alcune strade comunali ad alto flusso di veicoli, bici e pedoni. In questo modo San Gavino Monreale vuole essere un paese più attento alla sicurezza e alla mobilità sostenibile. Di recente per diminuire il rischio di incidenti e la sicurezza dei pedoni sono stati collocati alcuni attraversamenti pedonali in corrispondenza dell’ospedale e in via Villacidro, che si aggiungono agli altri già presenti in via Dante, via Trento e via Po.

