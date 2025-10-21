VaiOnline
Sinnai.
22 ottobre 2025 alle 00:30

In Consiglio si litiga sulla Tarip: la minoranza esce dall’Aula 

La proposta di modifica del regolamento sulla Tarip (avanzata dalla minoranza consiliare dopo il pasticcio dei mastelli assegnati ai commercianti per la raccolta del secco), non è stata inserita nell’ordine del giorno del consiglio comunale di lunedì. Dopo la discussione aperta dal consigliere di Forza Italia Walter Zucca e chiusa dal capo gruppo di “Uniti per Sinnai”, Roberto Loi, i quattro consiglieri di minoranza presenti hanno abbandonato l’aula in segno di protesta. «La nostra proposta – ha detto Zucca andava subito discussa anche perché nel frattempo il caro bolletta è subito arrivato. Ai commercianti sono arrivati mastelli non richiesti con la tassa, “a passaggio”, salita da 3,5 a 23 euro». Il presidente dell’assemblea Massimiliano Mallocci ha giustificato il mancato inserimento dell’argomento nell’ordine del giorno, in quanto «siamo in attesa del parere di regolarità tecnica e contabile da parte dell’ufficio competente. Ma anche perchè l’argomento deve essere prima trattato in Commissione. Lo porterò in Consiglio entro venti giorni».

I lavori del Consiglio comunale di Sinnai, sono così continuati alla presenza della sola maggioranza che con dieci voti ha approvato la variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e la Variazione generale al bilancio di previsione finanziario 2025/2027. I due argomenti sono stati illustrati dall’assessora al bilancio Katiuscia Concas. (r. s.)

