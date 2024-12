In Consiglio si alza il tiro sulla sanità «Un’emergenza non più rinviabile» 

Il Pd ha deciso di prendere in mano la situazione. Per dopodomani è convocata la direzione regionale a Oristano con all’ordine del giorno le questioni della sanità. Insomma, il segnale è chiaro: il partito più rappresentativo della maggioranza riunisce il suo organo più importante per discutere del tema più caldo di tutti. Perché proprio adesso? In realtà, spiega il segretario del partito e presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, «avevamo in mente di incontrarci almeno venti giorni fa, poi abbiamo deciso di posticipare per via della discussione in Aula sul ddl Aree Idonee». Che, domani, dovrebbe ottenere il via libera definitivo dell’Assemblea di via Roma. Dopodiché, secondo quanto trapela, in Aula potrebbe anche approdare il ddl per il commissariamento delle Aziende sanitarie, quindi in anticipo rispetto alla prima Finanziaria della legislatura. In questo caso, il ricorso all’esercizio provvisorio sarebbe inevitabile.

Il dopo Aree idonee

Ma c’è un’altra ragione che potrebbe far slittare la manovra: da lunedì prossimo fino ai primi di gennaio l’Aula sarà interdetta a causa dei lavori programmati per ripristinare il sistema del voto elettronico che non funziona da anni, e che darà un’accelerata notevole all’iter delle leggi da esaminare. Ovviamente la presidenza è corsa ai ripari, e per questo mese di inagibilità eventuali sedute dell’Assemblea saranno convocate nella sala consiliare del Comune di Cagliari. Tuttavia, non sembrano ricorrere le migliore condizioni per garantire un’approvazione rapida della legge di Bilancio e, nell’ipotesi, di una mini-riforma del sistema della salute.

L’ordine del giorno

Il segretario Dem ha chiarito che sarà la presidente della sesta commissione, Carla Fundoni, a «relazionare sullo stato dell’arte della Sanità in Sardegna, alla luce di tutto quello che sta capitando in questo periodo, ma anche delle proposte che il Pd farà all’interno della coalizione. Sarà una riunione operativa». Il Pd si trova davanti a un bivio: intende fare un nome alternativo a quello di Armando Bartolazzi (M5S) per la guida dell’assessorato alla Sanità? È possibile. Al Pd i nomi non mancano: l’ex presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, ma anche il deputato Silvio Lai. Certamente, se la casella restasse in quota M5S, vorrebbe poter indicare il direttore generale della Sanità.

Il ddl

Al momento, tuttavia, resta da capire se sia una strada percorribile quella di portare subito in Aula il ddl di riforma a cui è legato il commissariamento delle Asl. Il problema è che il testo non è pronto. Quello che c’era, scritto e persino approvato dalla Giunta, è stato giudicato da tutti i partiti del Campo largo inefficace. Da qui la decisione della governatrice Alessandra Todde di delegarne la riscrittura ai commissari di maggioranza della sesta. Alla fine, però, questa delega è rimasta lettera morta sul ddl non è stato fatto alcun passo in avanti. Come se non ci fosse l’intenzione vera di sostituire gli attuali direttori generali. Di certo, in maggioranza si sta radicando sempre di più l’idea che sia sbagliato sottoporre a stress un sistema che non può reggere cambiamenti traumatici. Meglio gli interventi puntuali sugli hub ospedalieri. In direzione Pd si parlerà anche di questo: cioè di quanto serva davvero un’altra riforma del sistema sanitario regionale.

Le voci

Per il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus «la sanità era ed è il principale problema della Sardegna. È un tema che riguarda tutti e su cui la nostra coalizione verrà giudicata senza alibi e appelli. Il fatto che ne parli, nel suo dibattito interno, il partito più grande della coalizione non potrà che essere utile al ragionamento comune. Sarebbe un errore confinare il dibattito su un tema così importante in Giunta o in Consiglio regionale. Bisogna, al contrario, coinvolgere tutti: operatori, associazioni dei pazienti, partiti, amministratori locali». Giuseppe Frau di Uniti con Alessandra Todde, anche lui commissario in sesta, osserva che «dalla precedente Giunta abbiamo ereditato una situazione drammatica. Ora, chiunque incontriamo - operatori sanitari, cittadini, associazioni e pazienti – ci implora di mettere mano in modo strutturale alla riorganizzazione della Sanità. In maggioranza abbiamo tutti chiara l'urgenza di fare in fretta e bene».

