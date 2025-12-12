In Consiglio scoppia la polemica sugli eventi di Natale 

La polemica sul Natale a Selargius si allarga anche in Consiglio comunale. «Condividiamo da tempo la preoccupazione di alcune associazioni sulle modalità con cui sono stati affidati gli incarichi relativi al Natale selargino e agli eventi collaterali, come già rilanciato in sede istituzionale», dicono Alberto Cappai e Paola Maccioni, del gruppo Autonomisti sardi. «È legittimo – affermano – domandarsi perché tali scelte non vengano discusse preventivamente nelle commissioni competenti, organi deputati alla valutazione e alla programmazione delle attività culturali della città. Resta inoltre aperta la questione della mancata pubblicazione di bandi di evidenza pubblica, «sostituiti troppo spesso da incarichi diretti comunicati all’ultimo minuto».

Una pratica che, secondo il gruppo Autonomisti sardi, «Compromette trasparenza, concorrenza e coinvolgimento delle realtà locali. Il tessuto culturale e produttivo di Selargius – dicono ancora Cappai e Maccioni – sta pagando una gestione non programmata, poco partecipata e priva della necessaria attenzione alle procedure di trasparenza. Le associazioni cittadine vengono spesso ignorate, nonostante da anni portino avanti attività di grande valore con risorse minime». Il gruppo Autonomisti sardi chiede «chiarezza, programmazione pluriennale e una gestione realmente inclusiva degli eventi pubblici». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA