In Consiglio l’opposizione raddoppia 

Un nuovo ingresso e formalmente due gruppi in più nello schieramento dell’opposizione in Consiglio comunale a Selargius. Una doppia operazione politica annunciata in Aula che di fatto cambia la geografia nel palazzo di piazza Cellarium.

La rottura

Il primo scossone lo ha dato Alberto Cappai - in rotta da tempo con il sindaco Gigi Concu e i partiti di centrodestra - eletto in maggioranza con l’Udc poi passato al Gruppo Misto nei mesi scorsi. E ora ufficialmente all’opposizione con la nascita del gruppo consiliare Autonomisti sardi di cui sarà capogruppo: «Il sindaco ha disatteso più volte le promesse fatte in campagna elettorale ad alcuni gruppi e consiglieri che lo hanno supportato. Atteggiamento che mi ha portato ad allontanarmi da lei», le sue parole rivolte a Concu, «e dall’attuale maggioranza che ha dimostrato mediocrità in tanti campi. Insieme al resto dell’opposizione lavoreremo per creare un’alternativa per Selargius contraria a questa amministrazione, senza mai abbassare la guardia sull’operato della Giunta».

Il “prestito tecnico”

Con lui ci sarà Paola Maccioni, eletta nel 2022 con il Partito democratico. «Resto comunque a tutti gli effetti nel Pd», precisa sottolineando che il suo «è un prestito tecnico per poter costituire un nuovo gruppo consiliare con Cappai». Una strategia - aggiunge - «per rafforzare l’opposizione e l’azione di controllo che come minoranza stiamo portando avanti dall’inizio della consilitaura». Perché la presenza di più rappresentanti all’opposizione significa poter avere più chance decisionali nelle riunioni dei capigruppo che decidono argomenti e ordine dei lavori del Consiglio comunale.

Olla con Camba

Cambia anche la posizione della consigliera Francesca Olla, sempre fra i banchi della minoranza, che si trasferisce nel nuovo gruppo fondato dall’ex candidato sindaco Franco Camba: Selargius merita di più. Restano poi i gruppi Selargius cambia, con Mario Tuveri, il Pd con Omar Zaher e Francesco Lilliu, Riccardo Cioni con Sardistas, e Selargius più con Giorgia Porcu e Dino Deiana.

«Il nuovo assetto», commenta Camba, «consolida l’azione dell’opposizione nei confronti della Giunta comunale che, a due anni dal suo insediamento, registra mediocri risultati senza farci intravedere per il futuro prospettive di crescita e di miglioramento per la città. I gruppi di minoranza proseguiranno a svolgere un ruolo critico, propositivo e alternativo alle politiche dell'attuale maggioranza».

