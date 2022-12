In Consiglio litigi e proteste  

Nessuno sconto da parte di una minoranza che ha attaccato a fondo durante la seduta del consiglio comunale nella quale è stato aggiornato il numero dei residenti nel paese (5.927, in calo) e annunciato un ritocco al rialzo (95,25 per cento) delle indennità degli amministratori con i fondi vincolati stanziati dalla Regione.

Polemiche in Aula

Maria Giovanna Carta si è astenuta su ogni punto, elencando una lunga serie di inadempienze tra le quali «richieste di accesso agli atti di 10 mesi fa senza riscontro, interrogazioni presentate a settembre e mai discusse» e di problemi tra i quali «le luci dei dossi artificiali quasi tutte fuori uso, il riscaldamento delle scuole medie guasto come spesso già accaduto». Carta ha anche chiesto conto delle proroghe già di 2 anni nella gestione della raccolta rifiuti, in vista di un nuovo bando che ancora non si vede. «La maggioranza continua ad operare come se fosse un’associazione culturale che presenzia a tutti gli eventi ma non si occupa della gestione ordinaria dei problemi del paese», ha detto, evidenziando anche «l’aumento degli stipendi nella massima misura consentita, consentita ma non obbligatoria». Più o meno gli stessi temi toccati da Anna Maria Di Romano: «Non state facendo una bella figura e non state adottando il comportamento collaborativo e trasparente che avevate proposto». Critico anche Massimo Ventura («vi state mettendo sotto i piedi la disponibilità che vi ho proposto»).

La sindaca

La sindaca Isangela Mascia ha respinto alcune accuse e rintuzzato gli attacchi, parlando di enormi carenze di personale («con il nuovo piano di fabbisogno dell’ente faremo i concorsi») e annunciando per le vacanze di Natale la riparazione del riscaldamento delle scuole medie. «Ridicolo essere definiti un’associazione culturale e l’attacco sulle indennità è pura demagogia, non sono state toccate le casse comunali». Del nuovo bando per i rifiuti ha parlato la vice sindaca Maria Elena Lusci: «Rivisto 3 volte, sarà pubblicato entro una settimana», ha detto non potendo garantire che non ci saranno aumenti «perché produciamo tanto secco e non godiamo più degli incentivi regionali». Enunciate dall’assessora al Bilancio Francesca Locci sono state approvate, confermando quelle del 2022, anche le aliquote e le detrazioni per l’Imu 2023 e l’Irpef comunale 2023.