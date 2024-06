In Consiglio l’ampliamento de “Le Vele” 

Riconoscimento di un debito fuori bilancio, variazione al programma delle opere pubbliche, approvazione istruttoria per le tariffe del bus scolastico e una ratifica alla deliberazione di variazione di bilancio chiesta dalla Giunta. Più l’ultimo punto sul progetto all'ampliamento del Centro commerciale “Le Vele”, per il quale l’opposizione aveva chiesto la convocazione di un Consiglio comunale ad hoc, evidentemente disattesa.

Sono questi gli argomenti che verranno trattati venerdì alle 9.30 nell’Aula di via Giofra per il sesto Consiglio comunale convocato dal presidente Gino Melis dall’inizio dell’anno.Ad aprire la seduta saranno, come di consueto, le interrogazioni che potrebbero – come spesso accade- scaldare gli animi. Ma è probabile che dalla Giunta arrivino anche le risposte alle istanze presentate nelle precedenti sedute. Il presidente Melis, inoltre, ricorda che tutta la documentazione relativa alle proposte di delibera è a loro disposizione nella piattaforma del Comune.

