In Consiglio la riduzione della Tari  

A Macomer le prossime tariffe legate alla Tari saranno diminuite anche del 4 per cento. Il nuovo regolamento sulla tassa dei rifiuti, con le modifiche, sarà al centro del Consiglio comunale, convocato per il 30 giugno, alle 18, con 8 punti all’ordine del giorno. La raccolta differenziata a Macomer è in positivo, con una percentuale che sfiora il 76 per cento.

«Stiamo procedendo verso un cambiamento nella gestione della raccolta - dice l’assessore all’Ambiente, Toto Listo -. Abbiamo predisposto il bando per l’affidamento del nuovo servizio di raccolta rifiuti, che sarà adeguato alla tariffa puntuale con l’utilizzo di tecnologie che permettano di analizzare i conferimenti, con una serie di servizi. Auspichiamo un netto miglioramento del servizio e una diminuzione delle tariffe a medio lungo termine, grazie anche alla virtuosità dei cittadini». Il servizio, ora affidato alla Ciclat, sembra procedere verso la giusta direzione, anche se non mancano le criticità, che proprio in questi giorni stanno facendo discutere e dividono anche il Consiglio comunale. «Eventuali criticità - spiega Listo - sono state affrontate con i responsabili del servizio, i quali si sono messi a disposizione per la risoluzione».

