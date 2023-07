In Consiglio la rabbia degli ambulanti 

Istituzione di un tavolo tecnico che coinvolga la Regione e il Comune di Cagliari, multe più basse e il pagamento dell’ultima tranche del sostegno finanziario post pandemia promesso dalla Regione. Gli ambulanti itineranti (per intenderci quelli che popolano le principali feste natalizie o di paese) ieri sono tornati sotto il Consiglio regionale con la speranza di essere accolti e ascoltati dal presidente, Michele Pais e dai capigruppo dell’assemblea sarda. Incontro previsto per le 17, ma poi rinviato a data da destinarsi.

Le richieste

«Le multe sono fissate a 5mila euro, le autorità dicono che sono “congrue”, ma quanti panini, palloncini o gadget dobbiamo vendere per pagarle?», si domanda Mauro Zedda, presidente di Ambulantando. «Inoltre la concessione alla vendita su aree pubbliche viene sospesa immediatamente, se sei privo di autorizzazione: è ingiusto».

Proprio per questo i manifestanti chiedono la modifica della legge che disciplina le attività commerciali: «Si tratta di una legge che discrimina il nostro settore – aggiunge Zedda - perché le sanzioni sono salate: vanno da 2.500 a 15mila euro, se non hai l'autorizzazione. È impensabile sostenere more così alte, nessuno di noi può permettersi di pagarle».

Da qui la necessità, per l’associazione, di rivedere i parametri. «Chiediamo di portare le multe da 250 a un massimo di mille euro, ma soprattutto la modifica dell’articolo 17 della legge che prevede la sospensione della concessione dopo il primo verbale. La sospensione dovrebbe avvenire solo dopo il secondo accertamento e solo con chi si mostra recidivo. Se non possiamo lavorare, poi come possiamo pagare la multa?», chiede ancora Zedda.

Sostegni

Ma gli ambulanti sono anche in attesa dell'ultima tranche del sostegno finanziario ottenuto dopo la pandemia per il blocco totale della loro attività: «ci mancano ancora i rimborsi dell’ultimo anno, circa 6 mila euro a famiglia. Soldi che noi non potendo in quel periodo lavorare abbiamo perso».

Ma non basta: «È importante si lavori per aprire un tavolo tecnico tra la Regione e il Comune di Cagliari per definire una volta per tutte e in modo chiaro le aree riservate alla vendita, dove gli ambulanti possano lavorare in tranquillità», conclude Giacomo Meloni, segretario generale della Confederazione sindacale sarda.

