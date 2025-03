«In Consiglio la minoranza non c’è più» 

Una minoranza «ormai impalpabile e perennemente allineata con le scelte dell’amministrazione». È la stoccata sui social del consigliere di minoranza Luigi Biggio ai colleghi dell'opposizione, con un’unica eccezione: Simone Saiu. Una critica che Biggio aveva già espresso in passato, anche all’interno del consiglio comunale, e che si è ulteriormente acuita con le polemiche sulla Ztl.

L’affondo

«Siamo stati eletti come consiglieri di minoranza da quel trenta per cento di cittadini che volevano un’alternativa a Mauro Usai – dichiara Biggio – e come tali, abbiamo il dovere di rappresentare quegli elettori. Ad oggi, vedo che nelle questioni politiche – come nel caso del bilancio di previsione o sulla Ztl – gli unici a fare opposizione siamo io e il consigliere Saiu. Posso comprendere l’astensione su alcuni punti nei quali non c’è un disaccordo totale, ma qui parliamo di consiglieri di minoranza che da sei mesi votano a favore tutte le proposte della Giunta». Sulla questione Ztl fa notare: «Non ho visto alcun commento da parte dei consiglieri di minoranza. Addirittura, alcuni di loro hanno messo un “like” al post del sindaco». Su un possibile passaggio di alcuni consiglieri di minoranza tra le fila della maggioranza, taglia corto: «Non lo so, tutto è possibile». Il gruppo Progetto Sardegna uscirà dalla maggioranza? «È probabile che mantenga una posizione intermedia». Per l’ex esponente di minoranza Federico Garau «Saiu e Biggio, ad oggi, sono gli unici che stanno rispettando il ruolo assegnato».

Le repliche

A breve giro arriva anche la replica da parte di alcuni consiglieri di minoranza finiti nel mirino di Biggio: «Al voto contrario a priori - spiega la consigliera Valentina Pistis – ho preferito la dialettica costruttiva, un confronto costante in cui scelte e decisioni siano dettate da una logica di piena responsabilità nei confronti dell’intera comunità. Alla lamentela tout court preferisco le proposte, scelgo gli atti da discutere e approvare». Più duro è invece il commento di Beppe Pes, candidato sindaco alle scorse elezioni: «L’opposizione che si sta facendo è ridicola: non c’è compattezza e sia Biggio che Saiu vanno per conto loro. Sino a prova contraria, eravamo un gruppo, con me candidato sindaco, ma non sono mai stato considerato come capo dell’opposizione». E sulle accuse di complicità con la maggioranza Pes ribatte: «Falso. Sulla Ztl non esprimiamo alcuna valutazione fino a quando la questione non sarà portata in Consiglio, qualora la discussione verrà affrontata in aula».

