In Consiglio la Giunta dei cloni 

Cambia la formula, la sostanza è la stessa. Il Consiglio comunale torna in aula dopo la lunghissima pausa estiva e riparte dal punto esatto in cui i lavori erano stati interrotti a causa dei tormenti interni alla maggioranza. In cima all’ordine del giorno della seduta fissata in prima convocazione per martedì 26 e in seconda per giovedì 28 ci sono le comunicazioni di Massimiliano Sanna e la nomina della nuova (ma identica) Giunta.

Una seconda sessione sul bilancio consolidato è prevista per il 6, il 10 e il 12 ottobre.

Non c’è più il riferimento alla “crisi che ha portato il sindaco a presentare le proprie dimissioni”, come si leggeva nell’integrazione ai lavori consiliari dello scorso 31 luglio, ma è quasi inevitabile che il dibattito consiliare si concentri sulla paralisi amministrativa originata dalla guerra tutta interna al centrodestra. Il centrosinistra non si lascerà di certo sfuggire l’occasione, visto che già a luglio aveva contestato la scelta del primo cittadino di sottrarsi alla discussione.

Sassolini

È molto probabile che qualche sassolino dalla scarpa intendano toglierselo anche i tre consiglieri di Prospettiva Aristanis, rimasti a bocca asciutta dopo aver cullato l’illusione di occupare un posto nel nuovo esecutivo.

Le prime avvisaglie i tre dissidenti le avevano lanciate qualche giorno fa, invitando Massimiliano Sanna ad «esaurire il filone dell’inconcludenza e della demagogia e a dare senso al suo mandato elettorale». Il gruppo aveva annunciato l’assenza all’incontro convocato dal primo cittadino con gli amministratori della Provincia per fare fronte comune sulla questione sull’assalto eolico al territorio. «Il fatto che il vertice sia saltato la dice lunga sull’autorevolezza del primo cittadino - rincara la dose il capogruppo Gianfranco Licheri – restiamo in maggioranza, ma niente più sconti in aula». Nessun confronto con il sindaco, né con gli “alleati” dopo il naufragato tentativo di creare un governo di larghe intese con il centrosinistra. «Non siamo mai stati considerati - va avanti Licheri - politicamente questa crisi ha dimostrato solo una cosa: gli algoritmi a cui tanto si ispiravano i partiti di centrodestra sono saltati, al punto che chi già aveva più di tutti ha ottenuto ancora di più. Si è riusciti a lottizzare perfino la carica di vicesindaco».

Numeri incerti

Il clima, dunque, resta teso e i numeri certi su cui Massimiliano può contare sono risicati. «Certo governare non sarà semplice - ammette il capogruppo dell’Udc Vincenzo Pecoraro - ma torneremo in Consiglio con lo stesso spirito per cui siamo stati eletti per portare avanti dei progetti. Speriamo di riuscire a coinvolgere anche Prospettiva Aristanis».

Si riserva di intervenire nel dibattito “solo se necessario” l’esponente di Sardegna al centro 20 Venti Giuliano Uras. «Sicuramente qualcuno darà la sua versione della crisi - spiega - d’altronde sono tutti in campagna elettorale».

