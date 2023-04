In Consiglio la discussione sul bilancio 

Sarà, oggi, al vaglio del Consiglio comunale, il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 firmato dalla giunta Pisu. Il presidente Gino Melis ha convocato la seduta per le 9.30. I consiglieri sono chiamati anche ad approvare le tariffe e l’eventuale rateizzazione della Tari, la tassa sui rifiuti per l’anno in corso.

I rapporti tra maggioranza e opposizione sono sempre più tesi, e nell’Aula di via Giofra potrebbero non mancare litigi e attacchi tra le due compagini. Ma la speranza di Melis è che «si possa lavorare in serenità». La maratona di sei ore, durante l’ultima assemblea, per l’approvazione delle aliquote Imu, del piano dei lavori triennali (2023-2025) e del Dup, dopo che buona parte della mattina si è dato ampio spazio alle interrogazioni, lo ha, infatti, portato a ipotizzare di rinviare le interrogazioni al prossimo incontro. Scelta, però, contrastata dai consiglieri che vorrebbero discutere le istanze rivolte loro anche dai cittadini.

