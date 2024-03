In Consiglio il regolamento della mensa 

Riconoscimento di un debito fuori bilancio, variazione al bilancio di previsione 2024-2026, modifiche al regolamento mensa, approvazione regolamento per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo e l’analisi di una richiesta – con eventuale esito favorevole – per una costruzione nella lottizzazione “I Giardini”.

Sono questi i cinque punti all’ordine del giorno, messi nero su bianco dal presidente Gino Melis, in vista del prossimo Consiglio comunale che porterà nell’Aula di via Giofra, per la quarta seduta del 2024, i consiglieri e le consigliere sia di maggioranza che di opposizione. L’appuntamento è per martedì 26 marzo, alle 9.30, con eventuale prosecuzione il giorno dopo (mercoledì 27).

Il presidente, inoltre, ricorda che tutta la documentazione relativa alle proposte di delibera è a disposizione nella piattaforma del Comune.

