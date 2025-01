In Consiglio il problema Tari  

Un’Assemblea civica urgente per discutere sulla tassa dello smaltimento dei rifiuti. La richiesta arriva dai consiglieri di minoranza (Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras) che due giorni fa hanno accusato l’amministrazione di aver fatto pagare ai cittadini un'imposta non dovuta. Questo a causa della mancata pubblicazione delle tariffe 2024 sul portale del Federalismo fiscale e nel sito del Ministero, passaggio obbligatorio per legge da fare entro il 14 ottobre. Un mancato adempimento che rende nulle le cartelle già pagate dai cittadini.

La richiesta

L’opposizione chiede alla sindaca, Manuela Pintus, e all’assessora al Bilancio, Antonella Cenghialta, la convocazione di un’Assemblea per approvare le nuove tariffe della Tari per il 2024, indicando naturalmente quelle inerenti l’anno precedente visto che la legge prevede che in questi casi devono essere applicate le tariffe dell’anno prima. «Chiediamo poi di modificare il Piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti - sottolineano Pinna, Montisci e Marras - ma anche il bilancio di previsione 2024. Poi di modificare il Regolamento comunale per l’applicazione della Tari, anche alla luce del fatto che a distanza di mesi ancora non è stata convocata la commissione apposita al fine di definire le modifiche richieste dal nostro gruppo tempo fa». L’opposizione chiede infine di effettuare il rimborso agli utenti che hanno già provveduto al pagamento del tributo con le tariffe deliberate per il 2024.

I rimborsi

Il totale degli incassi dalla Tari per il 2024 era di 666.579 euro, a fronte dei 600.585 euro dell’anno precedente. Quindi il rimborso dovrebbe essere di 65.994 euro. Più i costi per la bollettazione e l’invio dei nuovi avvisi di pagamento. «Somma che l’amministrazione dovrà comunque impegnare per il pagamento del servizio - rimarcano Montisci, Pinna e Marras - di fatto un possibile danno erariale».

L’assessora

Sulla mancata pubblicazione delle tariffe Tari 2024 sul portale del Federalismo fiscale e nel sito del ministero delle Finanze, interviene Antonella Cenghialta: «Gli uffici ora provvederanno alla pubblicazione degli atti, secondo la normativa vigente. Ogni altra considerazione legata agli sviluppi della vicenda, in attesa dei necessari riscontri, è al momento prematura».

