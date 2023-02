In Consiglio il no bipartisan al “Q-Bess” 

«Pur approvando la proposta deliberativa, ribadiamo l'assoluta contrarietà alla localizzazione dell'impianto di accumulo di batterie individuata dalla ditta proponente in località Separassiu», afferma Michela Vacca, capogruppo di “Quartucciu nel cuore”, «rimarchiamo inoltre la necessità di dare mandato alla direzione generale della pianificazione urbanistica della Regione di ratificare il proprio parere espresso nel 2022 in sede di conferenza dei servizi».

Nessun documento condiviso e unitario, come più volte proposto, da quando – a settembre – la notizia che un sistema di accumulo di energia a batterie sarebbe stato installato a Separassiu, nelle campagne quartuccesi, si era diffusa. Opposizione e maggioranza ieri, in Consiglio comunale, sono arrivati con due documenti diversi, ma con lo stesso messaggio: «No al progetto Quartucciu Bess nei nostri terreni agricoli». Dopo ore di discussioni e confronto, il presidente, Gino Emanuele Melis, ha ricordato che: «A casa nostra si bussa prima di entrare, questo è certo. Ora, però, dobbiamo quagliare: siamo davanti a due documenti vicini al 95 per cento o ci sono richieste di modifica o li mettiamo entrambi ai voti».

Il no bipartisan

È stata così la minoranza a fare un passo avanti, votando a favore del documento presentato dal gruppo “Pietro Pisu sindaco”, chiedendo, però, che nella delibera venisse riportata anche la loro dichiarazione di voto.

«Pur approvando la proposta deliberativa, ribadiamo l'assoluta contrarietà alla localizzazione dell'impianto di accumulo di batterie individuata dalla ditta proponente in località Separassiu», afferma Michela Vacca, capogruppo di “Quartucciu nel cuore”, «rimarchiamo inoltre la necessità di dare mandato alla direzione generale della pianificazione urbanistica della Regione di ratificare il proprio parere espresso nel 2022 in sede di conferenza dei servizi».

La minoranza

Per il gruppo “Quartucciu nel cuore” «in questo momento è importante ribattere con decisione la nostra contrarietà alla localizzazione in zona agricola per riprenderci l'esclusività di incidere sulle scelte di pianificazione del nostro territorio. Il seguito dovrà essere il frutto di un lavoro di programmazione anche con gli amministratori dei territori limitrofi. Ora c'è l'esigenza di dare un segnale forte. Purtroppo è stata un'occasione persa non avere condiviso il documento anche con le associazioni e i soggetti che il 6 dicembre avevano espresso le loro posizioni durante il dibattito pubblico». Un impegno per il gruppo di opposizione disatteso dalla maggioranza che «scientemente ha scelto di non coinvolgerci», sottolinea Vacca. Anche il gruppo Misto ha espresso parere favorevole, chiedendo che «il progetto non si realizzi a Separassiu, ma dichiara la volontà di valutare altre zone sul territorio comunale», aggiunge Franco Paderi.

L’assessore

«La nostra maggioranza ha voluto evidenziare sia le criticità legate all'intervento in zona agricola sia quelle relative a un eventuale ubicazione dell'impianto nella zona industriale per la presenza nelle vicinanze della necropoli punico-romana di Pill'e Mata e per le problematiche connesse ai vincoli per la futura pianificazione della zona industriale, artigianale e commerciale», spiega l’assessore all’urbanistica Cristian Mereu, «il documento votato contiene un articolato ragionamento finalizzato alla presentazione delle osservazioni al progetto da trasmettere al ministero e alla Regione a esclusiva garanzia della tutela del nostro territorio».

