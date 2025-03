«In Consiglio i fondi per ridurre la Tari» 

I consiglieri di minoranza Luca Montisci, Giovanni Marras e Marco Pinna hanno chiesto la convocazione urgente del Consiglio. Sotto la lente d'ingrandimento c'è il contributo del Consorzio industriale che, ricorda l’opposizione, nel 2024 era di 196mila euro, risorse che sarebbero dovute essere sottratte al costo della Tari a carico dei cittadini. Secondo i consiglieri però il contributo non risulta essere stato utilizzato per questo scopo. Chiedono quindi un adeguamento del Piano economico finanziario del 2025 e della conseguente riduzione, riequilibrio proporzionalità e progressività delle tariffe della Tari. Nei giorni scorsi la minoranza aveva chiesto di sanare anche la mancata pubblicazione della delibera Tari per l'anno 2022. E inoltre aveva informato il prefetto della mancata approvazione del bilancio di previsione 2025, chiedendo di intervenire per ristabilire il rispetto delle norme L'atto doveva essere approvato entro e non oltre il 28 febbraio. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA