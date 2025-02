In Consiglio gli amministratori del futuro 

Seduti al tavolo solitamente occupato dagli amministratori, gli alunni della quinta elementare di Triei hanno manifestato curiosità e interesse per l’entità istituzionale, confermando uno spiccato senso di appartenenza alla comunità. Tra i bimbi che, martedì scorso, hanno visitato il palazzo comunale potrebbe celarsi il sindaco del domani.

Se lo augurano gli attuali amministratori che hanno raccolto la proposta delle insegnanti che attraverso l’iniziativa hanno voluto sostenere un percorso di cittadinanza attiva in una cornice democratica e partecipativa. «Un ringraziamento speciale va a tutti i bambini per il loro contagioso entusiasmo e per la stima che ci hanno manifestato con la gioiosa e autentica spontaneità che a loro appartiene. Infine, ringraziamo le maestre Alice e Arianna e con loro l’intero corpo docente della nostra scuola per il prezioso lavoro educativo che svolgono con impegno, competenza ed empatia», hanno detto gli amministratori.

In un piccolo Comune, dove nell’ultimo anno sono nati solo sei bambini, l’unico problema davvero importante è tenere in vita il seme della speranza per il futuro. (ro. se.)

