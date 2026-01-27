In Consiglio entra il bilancio 

Arriva in Consiglio provinciale il primo passaggio politico di rilievo per la maggioranza di centrodestra guidata da Paolo Pireddu. Venerdì alle 18, tra i punti all’ordine del giorno, la presentazione delle linee programmatiche, l’approvazione del Documento unico di programmazione e il bilancio. Atti che definiranno l’impianto politico-amministrativo e le priorità operative per i prossimi due anni anni.

La seduta sarà anche un banco di prova per il gruppo di opposizione del Campo Largo, che in queste prime settimane di mandato si è mostrato attivo e determinato nel mettere in luce significative scelte da attuare. L’appuntamento offrirà quindi un quadro più chiaro dei rapporti di forza e del clima politico che accompagnerà la nuova consiliatura. Tra i punti in discussione anche lo scioglimento della Convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra la Provincia e il Comune di Tramatza, tema significativo per la futura organizzazione interna dell’Ente considerato che dal primo marzo l’attuale segretaria Maria Teresa Sanna andrà in pensione. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA