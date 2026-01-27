VaiOnline
Provincia.
28 gennaio 2026 alle 00:26

In Consiglio entra il bilancio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Arriva in Consiglio provinciale il primo passaggio politico di rilievo per la maggioranza di centrodestra guidata da Paolo Pireddu. Venerdì alle 18, tra i punti all’ordine del giorno, la presentazione delle linee programmatiche, l’approvazione del Documento unico di programmazione e il bilancio. Atti che definiranno l’impianto politico-amministrativo e le priorità operative per i prossimi due anni anni.

La seduta sarà anche un banco di prova per il gruppo di opposizione del Campo Largo, che in queste prime settimane di mandato si è mostrato attivo e determinato nel mettere in luce significative scelte da attuare. L’appuntamento offrirà quindi un quadro più chiaro dei rapporti di forza e del clima politico che accompagnerà la nuova consiliatura. Tra i punti in discussione anche lo scioglimento della Convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra la Provincia e il Comune di Tramatza, tema significativo per la futura organizzazione interna dell’Ente considerato che dal primo marzo l’attuale segretaria Maria Teresa Sanna andrà in pensione. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, le risorse per le diocesi paralizzano l’aula

Lavori a rilento: ok a soli tre articoli Alto rischio di esercizio provvisorio 
Roberto Murgia
L’emergenza.

Oristanese senza medici, ne manca uno ogni due

Marianna Guarna
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Giorno della memoria

«Non c’è posto per l’odio razziale»

Il messaggio di Mattarella: «Tutta l’Ue sia unita contro l’antisemitismo» 
Scienza

Oliena, la grotta delle meraviglie

Uno speleologo di Seui ha scoperto sette chilometri di cavità inesplorate 
Giorgio Ignazio Onano
Strade maledette

Monserrato, travolto sulle strisce

Ricoverato al Brotzu un 89enne dopo l’incidente in via Del Redentore 
Raffaele Serreli