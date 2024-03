In Consiglio è scontro continuo  

No all’infermiere scolastico. Poi le critiche sulla rinuncia alla manifestazione culturale Monumenti aperti e sulle mancate assunzioni in Municipio. Scontro continuo in Consiglio Comunale tra la minoranza grillina e la maggioranza del sindaco Mario Puddu.

In Aula

La votazione contraria espressa dalla maggioranza durante il Consiglio comunale di giovedì sul “no” all’infermiere scolastico ha creato un forte malcontento nel gruppo pentastellato. L’indomani il consigliere Diego Corrias sui social ha definito il diniego come «uno schiaffo ai genitori che ogni giorno fanno i salti mortali per sopperire alle esigenze sanitarie dei figli o sono costretti a pagare di tasca propria». Un tema che «non può essere da scontro politico, tanto più quando si parla di bambini». Una mozione che si basa su iter già seguiti da altri Comuni, come quello di Capoterra.

«Dopo la presentazione della mozione lo scorso settembre - ha replicato l’assessora Antonella Mostallino - i servizi si sono attivati chiedendo alle scuole quale fosse il numero degli alunni soggetti a terapie durante le ore scolastiche». A seguito dell’indagine sono risultati 14 alunni con patologie croniche in tutti gli istituti scolastici asseminesi, di cui 6 necessitano l’assunzione di trattamenti e 2 di assistenza alla persona. «Chi controlla l’infermiere? - chiede Mostallino - Un medico, non un responsabile del servizio politiche sociali. Quando è stato presentato l’emendamento il parere di regolarità tecnica non è stato favorevole. L’assistenza sanitaria non è di nostra competenza, ma della Asl». Sulla stessa linea Silvia Aresu: «A oggi non ci sono i presupposti in termini di numeri. Stiamo comunque pensando a interventi per formare il personale scolastico e a creare, ad Assemini, un importante punto medico e infermieristico di comunità». «Questo è sciacallaggio politico e morale», chiosa il sindaco Mario Puddu, anche lui sui canali social.

Le critiche

Più politica l’interrogazione di Diego Corrias (M5S) sulla mancata partecipazione a un avviso pubblico dell’Agenzia di coesione territoriale. Il bando prevedeva lo stanziamento di fondi per l’assunzione di personale dipendente al servizio degli enti. Ha risposto l’assessora Jessica Mostallino: «Si è trattato di una scelta ponderata. Questi dipendenti avrebbero lavorato esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati dai fondi della politica di coesione europea, con azioni di assistenza tecnica aggiuntive e rafforzative non compatibili con l’attuale dotazione organica di cui dispone il comune».

Sempre dai banchi dei grillini, Rachele Garau ha contestato invece la mancata partecipazione del Comune di Assemini all’edizione 2024 di Monumenti aperti. Ha replicato il sindaco Mario Puddu: «Avevamo già partecipato nel 2014 a costi molto ragionevoli, 2.360 euro, mentre l’edizione del 2022 costò 6.500 euro, a parità di visitatori. Inoltre quest’anno Villa Asquer, il monumento più visitato, non avrebbe aderito all’iniziativa».

RIPRODUZIONE RISERVATA