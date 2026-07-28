In Consiglio dibattito sulla bolletta elettrica da oltre mezzo milione 

Approvato con 17 voti favorevoli, uno contrario e 3 astenuti l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri del comune di Iglesias per il 2026. «Un passaggio fondamentale per la stabilità finanziaria dell’Ente – ha dichiarato l’assessore al Bilancio Daniele Reginali – perché consente di verificare entrate, spese ed equilibri di bilancio». L’assessore ha evidenziato l’assenza di debiti fuori bilancio, la solidità degli equilibri finanziari e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2025, pari a circa 5 milioni di euro. Tra gli interventi previsti figurano il restauro dell’area esterna del cimitero, le risorse per il progetto “Ritornare a Casa” e la manutenzione del patrimonio comunale.

Nel dibattito il consigliere di minoranza Federico Melis ha criticato le previsioni di spesa relative all’illuminazione pubblica: «Nel 2024 si annunciava un un risparmio sui costi mentre oggi la spesa prevista per l’energia elettrica arriva a 550mila euro. Occorre chiarire se il risparmio promesso non si sia realizzato o se ci sia una duplicazione delle spese».

Il sindaco Mauro Usai ha replicato spiegando che l’aumento riguarda i consumi complessivi e nuovi interventi sul territorio: «Sono state illuminate le nuove aree Zir e il percorso delle mura medievali. Gli interventi aggiuntivi rientrano nella componente extra-canone del contratto».

La seduta arriva dopo la variazione di bilancio approvata a giugno - anche quella accompagnata dalle osservazioni di Melis - la quale aveva riguardato molti fondi destinati a servizi educativi e servizi sociali.