In Consiglio cresce l’attesa per la decisione sulla decadenza 

Comincia la settimana della verità per questa ventisettesima legislatura. I giudici della prima sezione civile del tribunale di Cagliari hanno sessanta giorni per pronunciarsi sul ricorso di Alessandra Todde contro l’ordinanza ingiunzione di decadenza, ma la sensazione è che ci metteranno molto meno: ne sono già trascorsi quattro e già oggi, o comunque tra domani e dopo, le parti interessate potrebbero ricevere la pec del collegio giudicante. In questo caso la decisione arriverebbe mentre il Consiglio regionale è impegnato con i lavori dell’Aula. Domani alle 10.30, infatti, è in programma la seduta con all’ordine del giorno il Question time (l’ultimo era stato fatto nel settembre 2021 e d’ora in poi a questo strumento sarà dedicato ogni ultimo martedì del mese) per dare risposta immediata alle numerose interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri. L’Assemblea si riunirà anche mercoledì per discutere una serie di mozioni. Tra le altre, quella di Umberto Ticca (Riformatori) “sull’autonomia differenziata e l’urgenza di adottare le norme di attuazione dello Statuto finalizzate a rafforzare la competitività della Sardegna”. Ma anche quella di Giuseppe Frau (Uniti con Todde) “sulla necessità urgente di attivare procedure organizzative per il funzionamento e potenziamento del registro tumori della Regione”. In settimana dovrebbe arrivare anche l’ok definitivo della commissione quarta al ddl sul Salva-casa. Che in Aula approderà ai primi di giugno. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA