In Consiglio contro la violenza 

Una condanna ferma e decisa contro la violenza. Gavoi lo ha ribadito nel Consiglio comunale di ieri sera, in cui si è manifestata vicinanza ai cittadini bersaglio di attentati incendiari. «Qui per ribadire che questi fatti non ci vanno bene – dice in apertura di seduta il sindaco, Salvatore Lai- il confronto dovrebbe sempre basarsi sulla forza del dialogo e mai su certi atti barbari. Per questo non posso che auspicare che la giustizia faccia il suo corso».

Lai definisce Gavoi «una comunità di persone oneste e laboriose, ogni giorno dedichiamo importanti energie per dare un’immagine positiva di noi all’esterno. Attraverso progetti e iniziative culturali e turistiche. Questi atti non danneggiano solo le famiglie colpite, ma tutti noi. Gavoi non è questo e non vuole esserlo. A chi agisce nell’ombra dico che non ci rappresenta».

Così il gruppo di opposizione “Comunidade”,intervenuto con la consigliera Selene Deiana: «Risollevarci è possibile se riusciamo a non isolarci nell'individualismo e nella diffidenza, se riusciamo ad essere Comunità. Sta a noi, a tutti noi, creare e moltiplicare le occasioni per fare Comunità». E infine: «Ribadiamo la massima solidarietà a chi ha subìto questi attacchi, ma anche la altrettanto massima disponibilità ad ascoltare una comunità che si predisponga all'impegno e al cambiamento».

Sulla stessa linea anche il parroco, don Michele Casula: «Non bisogna abituarsi al male, ma anzi battersi per sconfiggerlo col dialogo, unica e vera soluzione nella vita di tutti noi. Abbiamo condannato fin da subito, facendo visita alle famiglie colpite. Oggi ribadiamo la nostra vicinanza sincera». In Aula non sono mancati gli interventi di diversi cittadini.