In Consiglio con un vecchio lampione 

I vecchi lampioni in ghisa dell’illuminazione pubblica, dismessi per essere sostituiti da lampade a led, sarebbero stati messi in vendita a 5 euro l’uno. Ma qualcuno giura di averli avuti in regalo.

In Aula

A Serramanna i dubbi sono stati avanzati in Consiglio comunale dal consigliere di minoranza Carlo Pahler,con un’interrogazione presentata in Aula. «La società Engie, incaricata del servizio, sta dismettendo i vecchi corpi illuminanti che sono stati venduti a 5 euro, come quello che ho portato in Aula , altri invece vengono regalati: c’è un controllo da parte dell’Amministrazione su tutto questo? Esiste un obbligo di smaltimento delle carcasse?».

La mossa di Palher ha sorpreso il sindaco Gabriele Littera e il presidente del consiglio comunale Marco Maccioni, anche perché il capogruppo di Serramanna Futura ha portato in Aula uno dei vecchi lampioni dell’illuminazione pubblica che la una ditta incaricata sta dismettendo in queste settimane per sostituirli con altri corpi illuminanti a risparmio energetico.

Carlo Pahler, come un abile giocatore di carte, ha tirato fuori da sotto i banchi dell’aula consiliare uno dei lampioni dismessi e l’ha poggiato sul tavolo di legno lucido dell’arredo. La sortita del consigliere di minoranza non ha avuto nessuna reazione a caldo, a parte l’invito del presidente del consiglio comunale Marco Maccioni, a rimuovere l’oggetto. «Consigliere Pahler, per favore tolga dal tavolo quel lampione: così danneggia la superficie del tavolo», le parole del presidente Maccioni che hanno avuto l’effetto di fare tornare il vecchio lampione sotto il banco occupato da Pahler.

Il contratto

A Serramanna un accordo di partenariato pubblico privato siglato nel 2023 ha portato all’affidamento alla società Engie Servizi Spa della gestione, per 20 anni, di importanti prestazioni: servizio energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti termici e di condizionamento, del servizio energia per gli impianti di sollevamento del sistema idrico e la manutenzione degli impianti elettrici, idrico sanitari, antincendio elevatori e fotovoltaici degli stabili di proprietà del Comune di Serramanna.

«A Serramanna è in corso un appalto, assegnato alla società Engie Servizi Spa, relativo alla sostituzione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica, compresi i corpi illuminanti con nuovi dispositivi», sostiene Pahler nell’interrogazione scritta che chiede a sindaco e presidente del Consiglio ragguagli «sui costi dell’appalto, se sia incluso anche lo smaltimento dei vecchi corpi illuminanti, quali siano le modalità di smaltimento di tali materiali, e se sia stata rilevata la legittimità della cessione ai cittadini dei lampioni dismessi, a titolo gratuito o dietro pagamento».

«Non ne so assolutamente niente, mi sto informando», ha risposto il sindaco Gabriele Littera.

