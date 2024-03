In Consiglio comunale volano gli stracci 

Urla, offese, denunce di mancanza di documentazione e coda polemica anche a distanza di giorni. Non si placa il botta e risposta che ha caratterizzato l’ultimo Consiglio comunale di Arborea, durante il quale la maggioranza ha approvato il bilancio.

L’Assemblea

Prima di abbandonare l’Aula i due consiglieri di minoranza, Giovanni Marras e Marco Pinna, hanno acceso il microfono e chiarito alcuni aspetti. Marras è stato il primo a prendere la parola, evidenziando la mancanza di chiarezza negli allegati del bilancio, lamentando che ciò abbia impedito all'opposizione di esprimere un voto consapevole. In particolare, ha sottolineato «la difficoltà nel comprenderne i dettagli, questa mancanza di chiarezza e di trasparenza da parte vostra è sistematica. In questo modo per noi è impossibile partecipare alla vita amministrativa, noi vorremmo farlo ma come possiamo votare un bilancio che non possiamo leggere in modo adeguato? Per questo motivo come segno di protesta abbiamo deciso di alzarci in piedi e andarcene».

Botta e risposta

Poi è stato Marco Pinna a prendere la parola per denunciare l'assenza o la destinazione di risorse molto ridotte per settori ritenuti cruciali come il museo, l'agricoltura e i gemellaggi. Da qui è nato un infuocato botta e risposta con la sindaca Manuela Pintus che ha portato i due consiglieri ad abbandonare il Consiglio.

L’assessore

L’assessora al Bilancio, Antonella Cenghialta, ha specificato: «È stato rimarcato che gli atti non sono comprensibili ma sono quelli previsti dalla legge: devono essere presentati e portati al Consiglio in questa formulazione. Quindi, per essere chiari, nessuno in questo Comune si inventa qualcosa e fa le cose per nascondere».

L’approvazione

Il bilancio, che ammonta a 5 milioni e 707.751 euro è stato alla fine approvato dalla maggioranza. «Servirebbe un corso di buona educazione, non si fa politica con le urla e le offese. Questi atteggiamenti sono ricorrenti, io non direi mai a un'altra persona “tu non capisci niente, sei un inetto”; queste espressioni devono rimanere fuori dalle sedi istituzionali. Non ci si siede solo per offendere e poi andarsene via», ha concluso Manuela Pintus. Alla quale è arrivata anche la solidarietà del circolo territoriale di Fratelli d'Italia: «Vorremmo esprimere solidarietà verso la sindaca e la sua maggioranza per la mancanza di rispetto subita in Consiglio. Prendiamo le distanze da parole e gesti incivili».

