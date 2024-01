In Consiglio botta e risposta fra il sindaco e l’opposizione 

A Riola Sardo l’anno è finito con i botti. Le schermaglie sono tra il sindaco Lorenzo Pinna e il capogruppo della minoranza Irene Erdas. Durante l’ultima assemblea pubblica con un solo punto all’ordine del giorno, e cioè la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, mancavano tre componenti della maggioranza. «Il documento è stato approvato grazie alla nostra presenza - ha detto Erdas - La gravità di questa circostanza si commenta da sola». La minoranza ha poi presentato una mozione che però non è stata discussa per le troppe assenze. Nel documento, che verrà letto durante il prossimo Consiglio, vengono elencati i disagi vissuti dai cittadini sull’erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua. Il gruppo Arriora chiede alla Giunta di «attivare tutte le iniziative necessarie per garantire la qualità e la continuità dei servizi».

Pinna però ribatte: «È vero, mancavano tre consiglieri di maggioranza: due per motivi di salute, come ho detto in Consiglio. Nessun grave episodio che deve far riflettere i cittadini ipotizzando chissà quale rottura della maggioranza». E ancora: «Quale risultato avrebbe sortito se il gruppo di minoranza avesse fatto mancare i numeri? Nulla. Semplicemente saremmo tornati in aula l’indomani. Il vero senso di responsabilità è dire sempre la verità. Non sono il miglior sindaco e possiamo sempre fare di più, ma in ogni cosa che facciamo ci mettiamo il cuore». ( s. p. )

