In Consiglio bilancio, Tari e gettoni 

In aula il bilancio, la Tari e la mozione sui gettoni. Il presidente del Consiglio comunale, Gino Emanuele Melis, ha convocato l’assemblea in seduta ordinaria per martedì 29, alle 9. La discussione nella sala Consiglio di via Giofra comincerà con l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2024, il documento che fotografa lo stato delle finanze comunali. A seguire si proseguirà discutendo l’approvazione delle nuove tariffe e della rateizzazione della tassa sui rifiuti per 2025. Il terzo punto verterà sull’eventuale approvazione della mozione presentata dai consiglieri Giovanni Meloni, Michela Vacca, Damiano Paolucci, Paola Cocco e Franco Paderi, che all’assemblea avevano proposto di rinunciare al gettone di presenza dei consiglieri comunali, oltre alla riduzione di parte delle indennità di sindaco, vicesindaco, assessori e presidente del consiglio. In caso di necessità, si legge nella convocazione, i lavori proseguiranno anche mercoledì 30, sempre alle 9.

