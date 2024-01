«In condizioni disastrose la strada della zona industriale» 

Si torna a parlare dell’annoso problema della zona industriale di Perd’e Cuaddu nel Consiglio comunale di Isili. Il gruppo di minoranza “Impegno per Isili” ha puntato il dito soprattutto sulle condizioni disastrose della strada, che collega la Statale 128 e la Provinciale per Villanova Tulo e quindi il Sarcidano con il Mandrolisai e la Barbagia di Belvì: «Le corsie – ha detto il consigliere di minoranza Antonello Corona – si stanno riducendo sempre di più per via della fitta vegetazione. La strada, ad alta intensità di traffico, è pericolosa».

Il Consiglio tornerà a riunirsi al più presto per trattare l’argomento e decidere quali passi fare per risolvere la questione.

La strada, su cui transita ogni giorno il personale che raggiunge la colonia penale e quello che ancora lavora nelle poche aziende ancora attive a Perd’e Cuaddu, dovrebbe essere di competenza del Consorzio industriale della Sardegna centrale, che ha venduto parte dei terreni per gli impianti fotovoltaici: allo stato attuale c’è urgente bisogno di una pulizia delle banchine, del taglio della vegetazione che ingombra la carreggiata e della sistemazione di alcune buche, eppure nessuno ne rivendica la paternità.

«Tempo addietro – ha detto il sindaco Luca Pilia – abbiamo posto il problema della proprietà formulando alcune proposte, come quella che se ne facesse carico la Provincia. Non abbiamo mai avuto risposta».

