In concorso i vini contadini del Marghine 

L'associazione Binzateris, che opera nel territorio da oltre 10 anni, punta a valorizzare sempre di più i vini contadini prodotti nel Marghine, annuncia la conclusione della prima parte del concorso enologico 2024 dei vini prodotti in questo territorio. Un concorso che ha coinvolto un centinaio di produttori, con ben 17 assaggiatori qualificati, coordinati dall'esperto Luigi Secci, che con perizia sostiene i progetti e le azioni culturali e tecniche dell'associazione. Una novantina i campioni che partecipano alla gara, sottoposti a selezione con una semifinale che sarà resa pubblica con la manifestazione che si svolgerà sabato prossimo nei locali ex Alas, organizzata dall'associazione Binzateris, col patrocinio del Comune e il supporto del centro commerciale naturale.

«La grande partecipazione e la disponibilità dei nostri vignaioli e produttori è stata la nota caratterizzante, assieme alla consapevolezza della crescita esponenziale della qualità delle produzioni. Il concorso non nasce per l'esigenza di proclamare dei vincitori, che pure doverosamente ci saranno, ma con l'unico intento del confronto e della crescita, dello scambio e dello sviluppo di buona prassi e di esperienza sul campo ed in cantina, che sono la vera ricchezza, la vera vittoria di conoscenza, saperi, saper fare saper mettere a disposizione».

