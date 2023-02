In Comune un tesoretto milionario 

I tempi tecnici per la pubblicazione degli atti e il bilancio di previsione triennale del Comune avrà, non esistono dubbi di sorta, l’approvazione del Consiglio comunale. «Tra due settimane portiamo il bilancio in Consiglio e sarà quindi a tutti gli effetti esecutivo», conferma il sindaco, che parla dell’avanzo presunto di amministrazione («Oltre 16 milioni di euro, e la parte liberamente utilizzabile è di circa 7,5 milioni”) e che non vede l’ora di esplicitare la lunga lista della spesa: «Proseguiamo con l’allocazione di risorse su tre filoni principali. Infrastrutture: servizio idrico, strade urbane e rurali; spazi pubblici, scuole e spazi della cultura: in primis il campus scolastico; impianti sportivi. Non mancheranno risorse per la pianificazione, dal Puc al piano del traffico, e per tanti altri interventi puntuali, come le piazze e le aree verdi, e per l'acquisto di strumenti, mezzi e attrezzature per l'Ente e la comunità nel complesso. In sede di approvazione del rendiconto ovviamente saremo più precisi, puntuali e dettagliati», argomenta Littera, che intanto sfoggia i dati immediati conseguenti al varo (per ora solo in Giunta) del bilancio preventivo.

Manca l’ufficialità dell’Aula ma il bilancio di previsione del Comune di Serramanna approvato in Giunta disegna uno scenario di tutta tranquillità per l’Ente. «Senza nessun aumento di tasse e tariffe», per dirla con le parole del sindaco Gabriele Littera, e con un tesoretto di 16 milioni di avanzo presunto di amministrazione, di cui quasi la metà libero, ovvero utilizzabile per investimenti e opere: una somma che metterebbe la Giunta Littera in condizioni di programmare il futuro con la coperta sufficientemente lunga dell’importante dotazione finanziaria.

«La Giunta comunale – annuncia il primo cittadino – ha appena approvato le 11 delibere di bilancio di previsione 2023/2025. Sono atti importanti perché diamo indirizzi all'attività amministrativa per il prossimo periodo e stabiliamo quelle che sono le priorità di un bilancio che vale 32 milioni di euro nel triennio», annuncia il primo cittadino di Serramanna.

Tra due settimane in Aula

I tempi tecnici per la pubblicazione degli atti e il bilancio di previsione triennale del Comune avrà, non esistono dubbi di sorta, l’approvazione del Consiglio comunale. «Tra due settimane portiamo il bilancio in Consiglio e sarà quindi a tutti gli effetti esecutivo», conferma il sindaco, che parla dell’avanzo presunto di amministrazione («Oltre 16 milioni di euro, e la parte liberamente utilizzabile è di circa 7,5 milioni”) e che non vede l’ora di esplicitare la lunga lista della spesa: «Proseguiamo con l’allocazione di risorse su tre filoni principali. Infrastrutture: servizio idrico, strade urbane e rurali; spazi pubblici, scuole e spazi della cultura: in primis il campus scolastico; impianti sportivi. Non mancheranno risorse per la pianificazione, dal Puc al piano del traffico, e per tanti altri interventi puntuali, come le piazze e le aree verdi, e per l'acquisto di strumenti, mezzi e attrezzature per l'Ente e la comunità nel complesso. In sede di approvazione del rendiconto ovviamente saremo più precisi, puntuali e dettagliati», argomenta Littera, che intanto sfoggia i dati immediati conseguenti al varo (per ora solo in Giunta) del bilancio preventivo.

Nessun aumento

«Per il 2023 non ci saranno aumenti di aliquote Imu e addizionale comunale Irpef. Nessun aumento neppure per mense scolastiche, canoni impianti sportivi, canoni mercato, canoni di affitto locali comunali, diritti di segreteria, tariffe cimiteriali e diritti pratiche Suape», annuncia il sindaco Littera, che da assessore con delega al bilancio è l’interprete più opportuno dello strumento finanziario. «Migliorano numerosi indicatori del nostro bilancio», aggiunge: «Il più evidente è il Fondo crediti dubbia esigibilità, che è stato ed è ancora il più rilevante indicatore da tenere in considerazione».

Costi dell’energia

Littera non teme neppure il caro bollette (il Comune di Serramanna ha visto crescere la sua del 460 per cento): «Riusciamo a far fronte ai costi previsti dell’energia anche grazie ad alcuni contributi straordinari e ci prepariamo a gestire con un orizzonte di lungo termine alcuni servizi pubblici di rilievo come, a esempio, la pubblica illuminazione».

