In Comune un corso per imparare le prime manovre salvavita 

L'uso del defibrillatore può fare la differenza tra la vita e la morte. Per questo è importante che ci siano nei contesti come scuole, comunità, luoghi dove ci si riunisce, operatori in grado di riconoscere una persona in arresto cardiocircolatorio e di fare le prime manovre salvavita in attesa che il defibrillatore sia pronto per essere utilizzato. Sabato al Comune alle 15, in via del Pino Solitario, è in programma un corso gratuito di Blsd, supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce.

Organizzato dal “Centro di Formazione Modena18”, il corso prevede l'insegnamento pratico e teorico delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare con utilizzo del defibrillatore e delle manovre di disostruzione delle vie aeree nell'adulto, nel bambino e nel lattante. Al termine i partecipanti riceveranno la Certificazione Irc-com. I posti disponibili sono 30. Come spiega Giovanni Tonarelli, presidente di Sos Elmas, che fornisce servizi di 118 in convenzione con Areus, l'obiettivo è anche quello di invogliare i masesi a offrirsi come volontari per garantire il servizio di 118 alla comunità. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a sos_elmas@libero.it.

