In Comune si scrive in sardo 

I documenti in limba sono stati caricati nel sito del Comune pochi giorni fa, scaricabili cliccando prima nella sezione “Cultura e tempo libero”, poi in quella dedicata allo sportello di lingua sarda. «Sono state tradotte tutte le comunicazioni al cittadino», dice Sarigu, che insieme all’altro esperto di lingua sarda, Alessandro Biolla, si è occupato in prima persona delle traduzioni di 424 documenti. “Non solo sull’attività del Comune, ma anche di altri servizi e realtà cittadine», sottolinea il presidente dell’associazione, «dalla biblioteca, ai centri commerciali naturali, sino alla Pro Loco e ai gruppi folk, con quelle informazioni utili per la popolazione quartese. Questo in un’ottica di visione del sardo come una lingua da usare per le comunicazioni quotidiane, e non solo nei contesti legati alle tradizioni. Inoltre sarà disponibile un glossario amministrativo».

Un’ulteriore iniziativa che rientra nel progetto comunale “Su sardu in Cuartu”, finanziato lo scorso anno dalla Regione e gestito dall’associazione culturale Sa Bertula antiga. Un percorso che va avanti da mesi e arrivato alla fase conclusiva con la traduzione dei documenti prodotti dal Comune, in attesa dell’ultimo step di corsi avanzati aperto a tutti i quartesi per perfezionare il sardo scritto e orale. «L’obiettivo è diffondere l’uso della nostra lingua nel parlato di tutti i giorni», spiega il presidente dell’associazione Salvatore Sarigu, «cercando di coinvolgere il più possibile le nuove generazioni, e attraverso loro riuscire a tramandare le tradizioni, le nostre radici, far capire quanto sia importante e sempre attuale parlare in sardo nel linguaggio corrente».

Dopo i corsi di lingua sarda per dipendenti comunali, consiglieri e cittadini - insieme al convegno internazionale sulle lingue minoritarie, le rassegne letterarie e le lezioni di make up e nail art in limba - il Comune attiva una sezione del sito istituzionale con gli atti amministrativi tradotti in sardo: oltre quattrocento documenti prodotti durante la consiliatura in corso, fra “determinatzionis”, “avisus”, “deliberatzionis” de “su Consillu comunali”, e “novas”, tutti catalogati e consultabili da alcuni giorni cliccando nella sezione “Sportello lingua sarda”.

La traduzione

Comunicazione quotidiana

La tutela

Un esempio di promozione del bilinguismo all’interno dell’amministrazione comunale. «L’attività portata avanti dallo sportello linguistico ha ricoperto un ruolo fondamentale verso un avvicinamento e una riscoperta dei cittadini per le proprie origini e la cultura della Sardegna», commenta la presidente della commissione Cultura Ketty Giua. «Abbiamo a cuore la divulgazione del nostro idioma, per questo vogliamo che il percorso fatto sinora non si interrompa, e, finanziamenti permettendo cercheremo di continuare a tutelare la nostra lingua promuovendone l’uso nella vita pubblica e privata».

