In Comune si litiga sul guado “sparito” 

Lavori in corso a Papalope a Oliena: il nuovo guado sul fiume Cedrino “scompare” a seguito delle forti piogge, e l'opposizione attacca. «Il nuovo guado sul fiume Cedrino in località Papalope, realizzato in pietre e terra battuta, è scomparso nel giro di poche ore cedendo non appena il livello delle acque si è alzato, pur restando piuttosto contenuto. Non a caso, quello del guado a Papalope, è l'unico episodio di danneggiamento registrato in tutta la Provincia, il che la dice lunga sulla bontà del progetto - asseriscono gli esponenti del gruppo consiliare Vivere Oliena, Francesco Curreli e Giuseppe Maricosu - Un'opera costata 370mila euro, ingiustificabile considerando il rischio conosciuto derivante dai numerosi sbalzi di portata che caratterizzano tutti i corsi d'acqua in Sardegna». Concludono i due consiglieri: «Attendiamo la quantificazione dei danni e le spiegazioni del sindaco». Appena il 28 dicembre scorso, la giunta guidata dal sindaco Bastiano Congiu annunciava: «In questi giorni è stata completata la realizzazione del guado di Papalope. L’investimento complessivo ammonta a 580mila euro. Gli interventi garantiranno un collegamento moderno e sicuro tra le due sponde del fiume Cedrino, e rappresenterà anche un nodo strategico per il miglioramento della viabilità, assicurando un collegamento più efficiente con le strade provinciali SP46 e SS129». Oggi Congiu replica: «L'opposizione spara cifre a vanvera, senza conoscere nemmeno la normativa. Per la professione che svolgono nella vita, come agenti della Forestale, dovrebbero conoscere le norme. I danni sono inferiori a quelli che ci si aspettava, a breve tornerà tutto alla normalità». (g. pit.)

