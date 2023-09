In Comune l’elenco dei morosi 

L’Agenzia riscossioni dell’Agenzia delle Entrate ha affisso all’albo pretorio del Comune l’elenco (rigidamente anonimo) dei 316 tra privati, imprese e artigiani residenti a Oristano che non hanno pagato nei tempi stabiliti e nonostante gli inviti le tasse, le imposte, verbali della Polizia locale degli organi amministrativo.

Si è trattato di un atto dovuto in quanto i destinatari delle buste verde speranza che sanno di nero fumo non hanno risposto al citofono.

I numeri

Le oltre trecento cartelle sono tante e in buona sostanza sono la cartina di tornasole della situazione di grande difficoltà delle famiglie. Quasi tre su cento sono ufficialmente morosi nei pagamenti 2021-2022-2023. Le più recenti statistiche dicono che solamente un 30/40 per cento dei ritardatari si metteranno in regola prima che l’Agenzia delle riscossioni passi alle maniere ancora più forti con le azioni esecutive.

«Declino economico»

«I numeri pubblicati da Istat e Inps sulla previdenza confermano, in modo inesorabile, la situazione di forte declino economico e sociale in cui si trova Oristano - denuncia il segretario generale della Ust-Cisl, Alessandro Perdisci – Un territorio che già prima della pandemia non offriva lavoro e che quindi non era attrattivo per i giovani, ora lo è ancora meno».

A questi dati se ne aggiungono altri quale il calo dei depositi bancari dovuto all’inflazione in crescita a fronte degli stipendi dei dipendenti pubblici e privati (oltre il 50 per cento dei redditi complessivi) e dei pensionati (il 32 per cento) di fatto bloccati o comunque nettamente inferiori al tasso di inflazione.

«Situazione difficile»

«Serve anche precisare che la media degli stipendi e delle pensioni di Oristano è inferiore a quasi tutte le altre province d’Italia. Inutile negarlo, le famiglie faticano a mettere insieme pranzo e cena come confermano le società di volontariato. La situazione è difficile, la speranza arriva dai fondi Pnrr che per Oristano vale sui 60 milioni. Una fortuna che non va sprecata», è l’appello-denuncia di Nando Faedda, vicepresidente della Camera di commercio di Cagliari-Oristano.

Gli oltre 300 avvisi di pagamento affissi all’albo pretorio perché i debitori non sono stati rintracciati al domicilio o alla residenza, rappresentano solo una parte delle cartelle inevase, la stima dice che alla fine dei conti si sfiorirà il raddoppio. Una parte non paga perché non vuol pagare, un’altra perché non può pagare e un’altra perché attende la sanatoria o l’ennesimo condono che dir si voglia.

