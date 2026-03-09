In Comune l’anfora delle donne 

Sa Mariga de s'aggiuru, l’anfora diventata un simbolo della lotta contro la violenza di genere, ha fatto tappa a Sant’Anna Arresi dopo essere rimasta per alcuni giorni a Sant’Antioco. L’obiettivo, rimarcato nel giorno della festa della donna, è quello di promuovere l’ascolto e il dialogo oltre che quello di raccogliere segnalazioni, messaggi, testimonianze e consigli che poi saranno consegnati al centro antiviolenza del Sulcis. Sarà possibile avvicinarsi all’anfora anche domani, nell’aula consiliare, dalle 10 alle 13, mentre oggi lo si può fare anche nel pomeriggio dalle 16 alle 18. Ad accogliere l’anfora era presente la vicesindaca Teresa Pintus con consigliere e consiglieri Raffaella Milia, Alfiero Pittoni, Valentina Mei, Maddalena Garau e la segretaria Gloria Dessì. Presenti anche i gruppi folk Identirari, San Domenico Savio, il coro Voci di Sant’Anna, l’Anspi, la Pro Loco Sant’Anna Arresi e la Protezione civile. Prossime tappe a Teulada e Domus de Maria.

RIPRODUZIONE RISERVATA