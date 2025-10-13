In Comune i rinforzi (ancora) non bastano 

Numero (insufficiente) di lavoratori, progressioni di carriera e buoni pasto: questi i nodi da sciogliere nella lunga vertenza tra l’amministrazione comunale di Serramanna e i suoi dipendenti che ha portato allo stato di agitazione che va avanti ormai da gennaio. Una questione che ha agitato l’ultima seduta del Consiglio comunale con chiare accuse della minoranza alla Giunta. «Questa situazione va avanti da mesi e la colpa è solo vostra – ha attaccato il capogruppo di Più Serramanna Gigi Piano –. È evidente che c’è una carenza da parte vostra, non solo per quanto riguarda il tema dei rimborsi chilometrici per il trasporto scolastico in discussione oggi ma anche in relazione all’apertura degli ufficio anagrafe a singhiozzo e per l’erogazione dei contributi alle associazioni».

I numeri

A Serramanna il Municipio fa i conti con le carenze della pianta organica passata in dieci anni da 47 a 27 dipendenti a causa da pensionamenti e trasferimenti. La risposta dell’esecutivo del sindaco Gabriele Littera è stato un piano di assunzioni che ha portato negli ultimi mesi all’arrivo di dieci nuove figure professionali negli uffici. «Sulle assunzioni l’amministrazione può fare ben poco: i bandi di mobilità sono andati deserti, poi siamo ricorsi allo scorrimento di graduatorie concorsuali di altri enti e tra ottobre e novembre arriveranno una nuova assistente sociale e due impiegati a supporto dell’area Finanziaria e Sociale», ha rassicurato l’assessora al Bilancio Elena Fadda. «Spero sia l’ultima volta che si deve intervenire per denunciare la carenza di personale. I cittadini subiscono disagi a tutto campo da questa situazione», ha aggiunto Piano. A inserirsi nel dibattito anche il consigliere di maggioranza Giacomo Dettori: «Sullo stato di agitazione dei dipendenti si rischia di fare demagogia. Tutti i Comuni d’Italia soffrono la carenza di personale».

L’istruttoria

Più articolata la replica del sindaco Littera. «In sede di contrattazione decentrata l’amministrazione si è detta disponibile a lavorare alle progressioni orizzontali, dopo 20 anni che non se ne bandivano – ha detto –. Chi fa il bando per le progressioni? L’ufficio Personale. Chi fa l’istruttoria? Lo stesso. Se per indire i bandi ci vuole del tempo di chi è la colpa?». Altro tema chiave è quello dei buoni pasto, mai accordati, e per i quali il Municipio mette in campo 45mila euro. «C’è un confronto sindacale da attivare. Dell’importo, della cadenza e della tipologia si occupano gli uffici. C’è una bozza di regolamento e quando le trattative andranno in porto i dipendenti avranno quello che spetta loro di diritto. Dopo 20 anni».

