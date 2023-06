In Comune già si pensa alle elezioni 

Mancano pochi mesi alle elezioni comunali e si parla già dei possibili scenari dopo due amministrazioni guidate dal sindaco Carlo Tomasi. I primi gruppi si sono già presentati ai cittadini e si lavora alle possibili alleanze.

In campo

Di sicuro scenderà in campo il vicesindaco Nicola Ennas, 52 anni, che ricopriva lo stesso ruolo nella precedente legislatura: «Sono aperto a tutte le opportunità. Ho sempre dato un contributo alla comunità da un punto di vista amministrativo sia come consigliere di minoranza che in maggioranza. Non mi tirerò indietro nel momento in cui ci fosse la necessità e una richiesta. Non ci può essere una autocandidatura: metto a disposizione la mia esperienza e il mio impegno all’interno di un gruppo di cui una parte ha condiviso con me il percorso di quasi dieci anni di amministrazione e ci sono altre persone che si stanno avvicinando all’attività amministrativa e che magari potrebbero fare la loro prima esperienza». Una delle possibili candidate a sostituire Tomasi potrebbe essere l’assessora Silvia Mamusa, 49 anni, segretaria locale del Pd: «Con il Pd abbiamo iniziato un confronto su tutti gli appuntamenti elettorali che ci vedranno coinvolti nel corso dei prossimi mesi. Intendiamo intraprendere un lavoro di raccordo con tutte le forze politiche, sociali e civiche per un confronto aperto sulle proposte di gestione della pubblica amministrazione. Si partirà da un lavoro collettivo dal quale si determinerà il progetto politico e su questo il gruppo che lo sosterrà. Personalmente resto disponibile e metterò a disposizione la mia esperienza qualora venisse ritenuta utile per la nostra comunità».

Altre ipotesi

Un altro candidati potrebbe essere l’assessore Libero Lai, 40 anni, leader locale di di Fratelli d’Italia che però pensa alla conclusione dell’attuale legislatura: «Le amministrative saranno nel 2024, ora la priorità è finire il mandato e concentrarsi sugli obiettivi da perseguire». Sulla stessa linea l’assessore Bebo Casu, 51 anni: «Dopo il Covid che ha modificato in modo importante per due anni il programma siamo impegnati per sviluppare più punti possibili. Credo sia prematuro disegnare gli scenari futuri». Ha già organizzato un convegno sulle comunità energetiche il gruppo spontaneo “San Gavino Monreale – Città Futura”, di cui fanno parte anche i consiglieri Nicola Orrù e Stefano Altea: «Il nostro gruppo – spiega quest’ultimo - sta lavorando alla elaborazione di progetti seri per la valorizzazione delle grandi potenzialità del nostro paese».