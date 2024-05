In coma etilico a 14 anni: è vera emergenza 

I giovanissimi, soprattutto ragazze, bevono sempre più alcolici e aumentano gli interventi di soccorso da parte del personale del 118 di Cagliari: sono addirittura cento al mese, con una media che arriva a 150 nei mesi di giugno, luglio e agosto. Un’emergenza quotidiana dunque, con le ambulanze dell’Azienda regionale per l’emergenza urgenza (Areus) Sardegna costrette a correre da una parte all’altra della città per prendersi cura di minorenni che si sentono male dopo aver bevuto cocktail alcolici. E la fascia d’età, come emerge dai dati forniti dal direttore 118 Sud Sardegna, Daniele Barillari, è sempre più bassa: il 90 per cento delle richieste di soccorso per “intossicazioni acute” è per minorenni, in particolare per ragazze tra i 14 e i 16 anni. E l’alcol a volte è la causa anche di risse e scazzottate tra giovani. Non sembra questo però il caso delle due aggressioni avvenute al Poetto domenica scorsa: sui pestaggi di una 15enne cagliaritana e di una 16enne quartese sono al lavoro gli agenti della Questura che hanno ricevuto le querele delle vittime accompagnate dai loro familiari.

Le tecniche

E così mentre vanno avanti le indagini sulle due aggressioni avvenute nella zona dei parcheggi vicino al Cavalluccio Marino (le responsabili sarebbero state individuate e ora rischiano una denuncia per lesioni), aumenta la preoccupazione per il fenomeno dell’abuso di alcol tra i minorenni. I soccorsi da parte del personale del 118 sono continui durante tutto l’anno. In particolare nelle zone della movida: dal centro storico al Poetto (soprattutto nei mesi estivi) come avvenuto anche in queste prima settimane di caldo. Le segnalazioni di feste all’aperto a base di alcol non mancano. E i ragazzi aggirano facilmente la norma del divieto di vendita di alcolici ai minorenni: arrivano dalle loro abitazioni con zaini e borse frigo piene di bottiglie oppure approfittano di un maggiorenne per far acquistare di tutto nei supermercati.

I pericoli

Così purtroppo i numeri raccontano di una vera e propria emergenza. Degli oltre cento interventi per “intossicazione acuta” da alcol, il 90 per cento è per minorenni. Chi si sente male dopo una bevuta sono in particolare le ragazze tra i 14 e 16 anni, fascia d’età maggiormente a rischio. I soccorsi, come evidenziato da Areus Sardegna, aumentano nel fine settimana e purtroppo sono associati anche a interventi per il consumo di droga, non solo cannabis ma anche ketamina. «Le principali ripercussioni sulla salute», evidenzia Barillari, «sono dovute più all’utilizzo cronico dell’alcol ma sicuramente anche l’intossicazione acuta nel fine settimana comporta maggiori rischi a medio lungo termine sulla funzionalità epatica». E le conseguenze pericolose su un minorenne possono riguardare anche il normale sviluppo cerebrale. Ci sono poi altri rischi sui comportamenti che si possono avere quando si è sotto l’effetto di alcol: spesso dopo aver bevuto nascono risse o aggressioni. «E c’è il grande problema», ricordano dall’Areus, «dovuto al rischio di incidenti stradali che sono la prima causa di morte nei più giovani». Perché molti minorenni si mettono alla guida di scooter e ciclomotori.

Sanzioni

Le forze dell’ordine fanno il possibile, effettuando controlli. Le conseguenze per chi vende alcolici a minorenni sono molto pesanti. Come avvenuto al titolare di un locale in piazza Yenne, il mese scorso, denunciato dagli agenti della Polizia Amministrativa per aver dato bevande alcoliche a quattro minorenni. Le ragazze sono state poi affidate ai genitori dai poliziotti.

RIPRODUZIONE RISERVATA