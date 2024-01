In coma dopo la partita, indaga la Procura 

I medici della Rianimazione del Brotzu non sciolgono la prognosi di Enrico Pontis: le sue condizioni di salute sono sempre gravi, ma per fortuna sembrano stabili. Nel frattempo proseguono le indagini della polizia per capire cosa sia accaduto al 42enne, finito in coma venerdì notte, dopo la partita tra Cagliari e Torino, nei pressi dello stadio Unipol Domus.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno sentito i familiari, convinti che Chicco (così lo chiamano tutti gli amici) sia stato aggredito. Gli investigatori hanno anche acquisito i filmati di alcune telecamere attorno al complesso sportivo di Sant’Elia, così da capire se sia stato registrato qualcosa di utile a risolvere il giallo. Con ogni probabilità il 42enne è stato colpito con un pugno e nel cadere ha battuto violentemente la testa. Un trauma gravissimo. I soccorsi sono stati immediati: è arrivata un’ambulanza in servizio proprio allo stadio e Pontis è stato accompagnato d’urgenza in ospedale. «Vogliamo capire cosa sia accaduto», è l’appello del fratello, Simone Pontis. «Ha un segno nel viso e circolano delle voci su una discussione poco prima che finisse a terra: secondo noi, è stato colpito con un pugno. Chi sa ci contatti, o parli con la Polizia. Abbiamo bisogno di un aiuto». (fr.pi.)

