In coma dopo la caduta nel dirupo 

Fiato sospeso, a Villa San Pietro, per le condizioni di salute di Massimo Fenu, il 24enne che durante una battuta di caccia, domenica, è caduto in un dirupo nella località di Is Canargius ed è ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari: si trova in rianimazione, in coma farmacologico. Le sue condizioni sono ancora molto gravi seppur stabili. I medici mantengono il riserbo sulla prognosi. La famiglia, già provata dalla recente scomparsa del padre di Massimo, deceduto due settimane fa a causa di un malore improvviso, è comprensibilmente in ansia.

Lavoro e impegno

Massimo Fenu è conosciuto in paese come una persona di buon cuore: dopo essersi diplomato all’Istituto tecnico nautico “Buccari” di Cagliari per poi intraprendere una carriera in ambito marittimo, negli ultimi tempi stava svolgendo il servizio civile in Municipio, a Villa San Pietro. Uno dei suoi interessi è la caccia, che pratica insieme a diversi amici e al fratello minore nel territorio di Villa San Pietro.

Domenica il giovane svolgeva compiti di battitore in una zona molto impervia, all’interno di un canalone vicino a un costone roccioso: solo, è scivolato nel dirupo riportando lesioni gravi e rimanendo per diverso tempo privo di sensi. L’efficienza dimostrata dal personale dell’elisoccorso e dai ranger della Guardia forestale della Stazione di Pula, intervenuti tempestivamente sul luogo, è stata ampiamente apprezzata dalle persone che erano coinvolte insieme a Massimo Fenu nella battuta di caccia.

Luoghi insidiosi

Di Is Canargius si dice che sia una zona poco sicura, in cui non è semplice districarsi. «Sono luoghi insidiosi», conferma Carlo Murgia, direttore del Parco di Gutturu Mannu, nel quale rientra l’area: «Proprio per questo abbiamo fornito una guida sui sentieri presenti nel Parco. Le strade invece sono molto difficili da praticare: ce ne siamo lamentati più volte, chiedendo che vengano rimesse in sicurezza per il bene dei cacciatori e delle persone che frequentano la zona. Ci dispiace naturalmente per la famiglia del giovane infortunato – ha aggiungo Murgia – e speriamo che possa rimettersi al più presto in salute».

RIPRODUZIONE RISERVATA